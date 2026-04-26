Gli Anticipi del sabato di A – 34esimo turno, Roma corsara a Bologna, vince anche il Parma, pari inutile tra Verona e Lecce

Il 34 esimo turno di serieA, partito venerdì scorso col sontuoso successo del Napoli contro la Cremonese, è proseguito, ieri ,con altri tre anticipi che hanno partorito i seguenti risultati_

Parma – Pisa 1-0

Bologna – Roma 0-2

Verona Lecce 0-0

I giallorossi di Gasp, con il successo al Dall’Ara, sperano ancora nella zona Champions, mentre nelle parti basse della classifica, oramai il Parma si è tirato fuori dalla lotta salvezza,, viceversa Verona e Lecce si fanno male a vicenda, impattando col risultato ad occhiali, al Bentegodi, un punteggio che non serve a nessuna delle due squadre che rimangono invischiate nelle paludi della retrocessione. Oggi sono in calendario altre quattro partite tra cui spicca il posticipo serale fra Milan – Juventus. La 34esima giornata si concluderà solo domani con le ultime due gare che prevedono i match Cagliari – Atalanta e Lazio – Udinese.