Nutrizionista Napoli – Conte e De Laurentiis tengono tantissimo all’alimentazione dei calciatori

IL nutrizionista degli azzurri Rufolo, intervistato a Radio Crc, partner ufficiale del club partenopeo, riguardo all’alimentazione della squadra ha dichiarato:

” Non è preferibile mangiare un cornetto al mattino, molto meglio uno yogurt con miele, frutta rossa o frutta secca, quindi del pane tostato con avocado, oppure una stracciatella a base di uova. Nel calcio di oggi la nutrizione è fondamentale per la forma fisica e questo lo sanno benissimo sia Conte che De Laurentiis, in quali sono sempre attenti a ciò che mangiano i propri giocatori. A sentire dei dottori in materia, una buona alimentazione influisce tanto sulle prestazioni in campo della squadra, diciamo che incide come minimo al 30%. Tutti i nutrizionisti curano l’alimentazione, cucendola addosso all’atleta. Volendo stilare un elenco di cibi da evitare preciso che sono da assolutamente da bandire le fritture, gli alimenti ricchi di acidi grassi saturi l’’uso di alcol e bevande gassate Invece nel giorno di riposo i calciatori possono concedersi un qualcosa di diverso, magari anche una buona pizza”.