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TENNIS – Sinner è un rullo compressore: Zverev ko, a Miami caccia al “Sunshine Double”

Vincenzo Letizia 28 Marzo 2026 0 1 min read

Jannik Sinner non si ferma più. Sul cemento della Florida, il numero uno azzurro stacca il pass per la finale del Miami Open 2026, superando Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6(4). Una prestazione di pura autorità che conferma lo stato di grazia dell’altoatesino, capace di gestire i momenti chiave del match con la freddezza dei grandissimi, chiudendo la pratica in meno di due ore e portando a otto il bilancio dei successi negli scontri diretti contro il tedesco.

Il match ha visto un Sinner dominante nel primo parziale, grazie a un break decisivo nel quarto game, mentre il secondo set si è risolto solo al tie-break. Sul 4-4, un errore di Zverev ha spianato la strada all’azzurro, che ha sigillato la qualificazione con un ace magistrale. Per Jannik si tratta della trentacinquesima finale ATP in carriera, con l’obiettivo di mettere in bacheca il 26° titolo e il secondo trofeo a Miami negli ultimi tre anni.

​Ora l’ultimo ostacolo tra Sinner e la storia si chiama Jirí Lehecka. Il ceco, numero 22 del ranking, cercherà l’impresa contro un avversario che non ha ancora mai battuto. In palio non c’è solo il titolo, ma il prestigioso “Sunshine Double”: vincere Indian Wells e Miami nella stessa stagione, un’impresa titanica riuscita l’ultima volta a Roger Federer nel 2017. Con 32 set consecutivi vinti nei Masters 1000, il sogno azzurro non è mai stato così concreto.

​Sinner sembra aver trovato una dimensione di onnipotenza agonistica che ricorda i giorni migliori dei “Big Three”. La solidità mentale mostrata nel tie-break contro Zverev è il segnale di un giocatore che non solo vince, ma logora psicologicamente i rivali. Se dovesse centrare la doppietta con Indian Wells, entreremmo ufficialmente nell’era del dominio assoluto.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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