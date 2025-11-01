NEWS

Napoli, ennesimo infortunio: si ferma anche Gilmour

1 Novembre 2025

Ennesimo infortunio muscolare per il Napoli, che viaggia ormai alla media di uno stop a partita. Stavolta è Gilmour a fermarsi: lo scozzese ha rimediato un problema muscolare alla coscia, costringendo Conte a ricorrere al cambio anticipato nella sfida contro il Como. Al suo posto è subentrato Elmas e non Lobotka, rientrato in panchina dopo il lungo stop di ottobre e non ancora al cento per cento della forma.

Napoli, si ferma anche Gilmour: centrocampo in emergenza

Saranno gli esami strumentali ora a fare chiarezza sulle reali condizioni di Gilmour. Intanto, con De Bruyne out e Lobotka non ancora al top, il centrocampo del Napoli è in emergenza.

Vincenzo Letizia

