NEWS

Manna: “Como squadra ostica, servirà attenzione. Anguissa leader silenzioso, De Bruyne ok dopo l’intervento”

Vincenzo Letizia 1 Novembre 2025 0 28 sec read

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida con il Como. Il dirigente ha elogiato gli avversari: «Il Como non aspetta, gioca e ti aggredisce. È una squadra forte e servirà attenzione». Sul rinnovo di Anguissa ha chiarito: «È un leader silenzioso, fondamentale anche fuori dal campo. Abbiamo un’opzione, ma non vogliamo distrarlo: se ne parlerà più avanti». Manna ha poi aggiornato sulle condizioni di De Bruyne e Lukaku: «L’intervento di Kevin è andato bene, resterà in Belgio per la riabilitazione. Lukaku, invece, sta lavorando per tornare in gruppo a breve».

 

Vincenzo Letizia

