Napoli-Como, le formazioni ufficiali

1 Novembre 2025

La decima giornata del campionato di Serie A prosegue con la sfida tra Napoli e Como, reduci rispettivamente dai successi su Lecce e Hellas Verona.Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Como con le scelte dei tecnici Conte e Fabregas.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte. 

COMO – IN ATTESA

Napoli-Como: dove vederla in tv

La sfida tra le formazioni di Conte e Fabregas è in programma alle ore 18 di sabato 1 novembre. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).

