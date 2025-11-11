Serie A, Rocchi sul giallo a Hojlund in Bologna-Napoli: “Era da rosso, ma sbagliata la reazione di Ferguson”

Il designatore sull’episodio del Dall’Ara: “Condotta violenta, atteggiamento che non va assolutamente bene”

Come ogni settimana il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, ha commentato a Dazn gli episodi più discussi del weekend, partendo dalla mancata espulsione di Rasmus Hojlund nel corso di Bologna-Napoli, autore di un gesto di reazione nei confronti di Lewis Ferguson che lo tratteneva a terra: “Per noi è espulsione, perché l’atteggiamento non va assolutamente bene – le parole di Rocchi a Open Var -. È vero che Ferguson lo trattiene, la decisione giusta sarebbe stata espulsione per Hojlund e ammonizione per Ferguson. In questo caso non bisogna andare a valutare l’intensità del colpo, perché il giocatore non deve avere questo tipo di atteggiamento. Dobbiamo essere coerenti su questo. I gravi falli di gioco (in questo caso si trattava di condotta violenta, ndr) li stiamo punendo in maniera molto severa e i dati ci stanno dando ragione perché gli interventi duri diminuiscono. Questa tipologia di sanzioni serve a tutelare i giocatori”.

Poi una riflessione sulla reazione di Ferguson al colpo subito: “La cosa che non mi piace per niente, in questo caso, è però anche la reazione di Ferguson, perché inibisce il Var: tu ricevi un colpo sul costato e ti tocchi il viso. Negli ultimi anni l’idea di base è stata quella di tutelare i giocatori dai colpi in faccia, ma oggi questo tipo di norme nate per proteggere i calciatori vengono sfruttate per far ammonire un collega. In questo caso noi abbiamo commesso un errore (non espellere Hojlund, ndr), ma il Bologna ha ricevuto qualcosa in meno proprio a causa dell’atteggiamento di Ferguson”.

Nel dialogo in sala Var, infatti, si sentono Meraviglia e Massa (Var e Avar) dire: “Lui si tocca in faccia e in faccia non lo prende. Lo prende sul costato”. Dopodiché arriva la comunicazione a Chiffi: “Ti confermo l’ammonizione di Hojlund. Ferguson lo trattiene da terra, poi lui gli dà una manata. Intensità media e sul costato, ma tutto dovuto alla trattenuta iniziale del difensore. Chi subisce si tiene la faccia, ma il colpo è sul costato”.

Fonte: Mediaset