NewsMix24

Serie C, il Benevento esonera Auteri e si affida a Floro Flores

Vincenzo Letizia 11 Novembre 2025 0 16 sec read

Il Benevento scarica Gaetano Auteri, malgrado il terzo posto nel girone C di Serie C. Il club sannita ha ufficializzato l’esonero, evidentemente poco soddisfatto dei risultati ottenuti nelle ultime settimane. Il Benevento ha affidato la prima squadra ad Antonio Floro Flores, l’obiettivo resta quello di vincere il campionato senza passare dai playoff.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Zazzaroni difende Di Lorenzo: “Bergonzi fuori luogo, il capitano non è antisportivo”

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, ha commentato le dichiarazioni dell’ex arbitro Mauro Bergonzi riguardo al rigore assegnato a Giovanni Di Lorenzo durante […]

27 Ottobre 2025 0 24 sec read

Napoli-Como, il Maradona è ancora sold out: 55.000 cuori azzurri per un’unica voce

NAPOLI – Ancora una volta, il popolo azzurro risponde presente. Per la sfida Napoli-Como, lo stadio Diego Armando Maradona registra l’ennesimo tutto esaurito: 55.000 spettatori […]

1 Novembre 2025 0 34 sec read

De Bruyne, nuovo stop: torna l’incubo del bicipite femorale

Secondo quanto riportato da HLN, Kevin De Bruyne avrebbe riportato un infortunio al bicipite femorale durante l’esecuzione di un rigore, nella stessa zona che già […]

25 Ottobre 2025 0 33 sec read

Napoli, idea centrocampista a gennaio: nel mirino anche Kobbie Mainoo dopo l’infortunio di De Bruyne

Il grave infortunio di Kevin De Bruyne, che resterà fuori dai campi per 3-4 mesi, ha acceso i riflettori sul mercato invernale. Il Napoli, già […]

28 Ottobre 2025 0 26 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui