Agente di Stanislav Lobotka lancia l’ultimatum: «Se Antonio Conte resta al SSC Napoli, potrebbe chiedere la cessione a giugno»

Vincenzo Letizia 11 Novembre 2025 0 2 min read

Un’autentica bomba scuote gli ambienti partenopei: l’agente di Stanislav Lobotka, regista dello SSC Napoli, ha lanciato una dichiarazione di forte impatto che pone un dilemma sul futuro del centrocampista e, indirettamente, sull’intera gestione tecnica del club.

In un’intervista al podcast slovacco VAR, l’agente Branislav Jarusek ha manifestato apertamente il proprio disappunto nei confronti del tecnico Antonio Conte, accusato di “metodi brutalmente impegnativi” nei confronti del suo assistito, ormai trentenne: «Il Napoli ha investito bene sul mercato e ha comprato nuovi giocatori. Non capisco perché Lobotka abbia dovuto giocare tre partite consecutive e difficili prima della nazionale. Avrebbero dovuto dargli un po’ di riposo».

La questione è molto più profonda di un semplice malumore: l’agente ha infatti aggiunto che, qualora Conte dovesse rimanere alla guida della squadra anche nella prossima stagione, Lobotka «mi metterebbe pressione per andarsene a giugno». Una condizione che potrebbe diventare un vero ultimatum interno nel club.

Dal punto di vista sportivo, la situazione va monitorata con attenzione: Lobotka ha un contratto col Napoli fino al 2027, e percepisce circa 3,5 milioni di euro netti più bonus.  Tuttavia, il messaggio dell’agente apre uno scenario inedito per la città azzurra: se un pilastro del centrocampo arriva a ipotizzare un addio condizionato al tecnico in panchina, la stabilità dello spogliatoio rischia di esserne compromessa.

Il momento non è dei migliori nemmeno sul piano dei risultati: il Napoli arriva dalla sconfitta contro il Bologna, che ha alimentato malumori e un clima di tensione. L’intervento dell’agente va letto anche in questa chiave: un warning che arriva dall’interno. Lobotka è reduce da un infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori da diversi match e l’agente chiama in causa anche la gestione fisica del giocatore.

Per il Napoli, dunque, si apre un bivio: riuscire a gestire al meglio la comunicazione interna, rassicurare un top player che allude già a una partenza e riflettere sul ruolo del tecnico nella costruzione futura del progetto. In città, la notizia ha già fatto discutere: non da oggi si parla del rapporto “tensionato” fra Conte e alcuni elementi dello spogliatoio, ma fino ad ora non si erano aperte dichiarazioni così nette e pubbliche.

In conclusione: lo scenario è chiaro, e il campanello d’allarme suona forte. Se Conte resta, Lobotka potrebbe davvero chiedere la cessione a giugno. Se invece il tecnico dovesse cambiare, potrebbe essere un segnale di come il Napoli intenda salvaguardare l’equilibrio interno e il valore di un centrocampista considerato fondamentale. Gli scenari sono tutti da monitorare: a Napoli, l’estate 2026 potrebbe iniziare già a novembre.

Vincenzo Letizia

