L’EDITORIALE – Napoli e il calciomercato: Conte guardi in casa prima di guardare altrove

di Vincenzo Letizia


Ogni sosta della Nazionale diventa terreno fertile per il chiacchiericcio sul calciomercato. Con i campionati fermi, le pagine dei quotidiani si riempiono di nomi, ipotesi e suggestioni: “il Napoli segue Tizio”, “piace Caio”, “attenzione a Sempronio”. Ma dietro il rumore delle voci, c’è una realtà più concreta: il Napoli dispone già di una rosa ampia, competitiva e, per certi versi, ancora tutta da esplorare.

Antonio Conte sta ancora costruendo la propria identità tattica, ma per farlo fino in fondo dovrà guardare dentro il gruppo, non solo fuori dal mercato. Ci sono giocatori che hanno avuto poco spazio ma che, per caratteristiche e mentalità, possono diventare risorse preziose. In passato, il Napoli ha lasciato partire calciatori rivelatisi poi fondamentali altrove: errori che non vanno ripetuti.

Non è detto che chi arriva sia meglio di chi parte. Spesso il valore si nasconde tra le pieghe della panchina, nei calciatori che aspettano solo fiducia per sbocciare. Conte dovrà essere bravo a coinvolgere tutti, testando, ruotando, riscoprendo. Perché prima di aprire un nuovo capitolo di mercato, conviene rileggere bene quello che si ha già in casa.

“Non semper nova sunt meliora.”

E in fondo, il vero colpo di mercato, a volte, è già dentro lo spogliatoio.

Vincenzo Letizia

