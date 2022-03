Napoli – Piove sul bagnato, anche Zielinsky è in dubbio per domenica, dopo la botta al costato, subita con la nazionale polacca

Piove sul bagnato in casa Napoli; non bastavano le assenze forzate di Osimhen e Rrhamani squalificati, del terzino destro Di Lorenzo, di Anguissa e Petagna out per infortuni. Ora sembra in dubbio, per Bergamo, pure il centrocampista Zielinsky, uscito anzitempo, a causa di una botta subita al costato, nel corso del match tra Polonia e Svezia, vinto dai padroni di casa per 2 a 0, con la rete del raddoppio, realizzato proprio dall’azzurro. La vittoria ha regalato la qualificazione alla Polonia, ai Mondiali di novembre. Adesso, occorre stabilire l’entità dei postumi di questo infortunio. Pertanto lo staff medico del club partenopeo valuterà attentamente le condizioni dell’ex empolese che ha provato dolore al muscolo della coscia sinistra in prossimità del gluteo. Dunque, il calciatore, oggi, sarà sottoposto ad accertamenti per comprendere se la sostituzione in nazionale sia arrivata in tempo per scongiurare guai peggiori . Per il momento, Zielinsky dovrà attendere, con ansia, il responso dei medici, molto preoccupato il tecnico Spalletti.