Atalanta vs Napoli – Invasione dei sostenitori partenopei a Bergamo: settore ospiti completamento esaurito

Il sogno scudetto non è stato abbandonato dalla tifoseria azzurra, che crede fortemente di poter rivivere quei momenti di gloria dell’epoca di Maradona. Tanto è vero che, in massa, i sostenitori partenopei hanno invaso la città di Bergamo, riempiendo interamente il settore ospiti del Gewis Stadium, in occasione della sfida Atalanta – Napoli di domenica pomeriggio. L’attesa è altissima per questa partita, infatti, in pochissimo tempo, sono andati letteralmente a ruba, tutti i tagliandi destinati alla tifoseria azzurra. In quel di Bergamo, a supporto della squadra di Spalletti ci saranno non meno di duemila aficionados, che giungeranno da Napoli, dalle località del nord Italia e dalla stessa città lombarda, visto che molti lavoratori campani risiedono a Bergamo. Gli azzurri dovranno dare, in campo, il 110% per continuare a sperare e per regalare una gioia a questa gente che fa tanti sacrifici per seguire la propria squadra del cuore, sia in casa che in trasferta. Tanta euforia non si riscontrava da anni e chissà che non sia arrivato, finalmente, il tempo giusto per rimettere sotto le super blasonate squadre del nord.