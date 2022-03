IL FISCHIETTO – ATALANTA vs NAPOLI sarà diretta da Di Bello di Brindisi, al Var Aureliano

Per il match di domenica pomeriggio, al Gewis Stadium di Bergamo, tra Atalanta e Napoli, valido per il 31esimo turno di campionato, l’Aia ha scelto Di Bello di Brindisi. Il fischietto pugliese avrà come assistenti Alassio e Del Giovane, come quarto uomo Massa e in sala Var il duo Aureliano – Longo. L’arbitro brindisino ha diretto il Napoli recentemente, nella vittoriosa trasferta di Roma contro la Lazio. Ma ecco, nel dettaglio, tutti gli altri precedenti di Di Bello con gli azzurri :

Napoli-Parma 2-0 il 18 dicembre 2014

Napoli-Udinese 3-1 l’8 febbraio 2015

Napoli-Torino 2-1 il 16 gennaio 2016

Napoli-Chievo 3-1 il 5 febbraio 2016

Napoli-Chievo 2-0 il 24 settembre 2016

Napoli-Sampdoria 2-1 il 7 gennaio 2017

Napoli-Atalanta 3-1 il 27 agosto 2017

Udinese-Napoli 0-1 il 26 novembre 2017

Benevento-Napoli 0-2 il 4 febbraio 2018

Napoli-Sassuolo 2-0 il 7 ottobre 2018

Napoli-Cagliari 0-1 il 25 settembre 2019

Napoli-Parma 1-2 il 14 dicembre del 2019

Napoli-Atalanta 4-1 il 17 ottobre del 2020

Napoli-Roma 4-0 il 29 novembre del 2020

Atalanta-Napoli 4-2 il 21 febbraio del 2021

Roma-Napoli 0-2 il 21 marzo 2021

Napoli-Lazio 4-2 il 22 aprile 2021

Genoa-Napoli 1-2 del 29 agosto 2021

Napoli-Sampdoria 1-0 del 9 gennaio 2022