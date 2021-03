Incitamento di De Laurentiis ai calciatori: “Bravi ragazzi, adesso voglio conferme col Sassuolo”

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel post partita con il Benevento, felice per il successo importantissimo nel derby, ha inteso fare i complimenti alla squadra negli spogliatoi dello stadio Maradona. Il patron azzurro ha affermato: ” Bravi ragazzi, bella vittoria, adesso voglio una conferma con il Sassuolo.” Quello del presidente del Napoli è stato certamente un bel gesto distensivo, che oscura l’amarezza per i risultati negativi e fa dimenticare la sfuriata dettata dalle incredibili sconfitte contro l’Atalanta in Coppa Italia ed il Granada in Europa League. Ora come ora lo spogliatoio ha bisogno di tranquillità e serenità in vista della rimonta in campionato per perseguire l’obiettivo del club, vale a dire qualificazione Champions League che significherebbe una grande boccata d’ossigeno per le casse, ormai vuote della società.