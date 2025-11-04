INTERVISTE

LE INTERVISTE – Champions, Di Lorenzo: “Ottima gara del Napoli, ci è mancato solo l’ultimo passaggio. Meritavamo la vittoria”

Vincenzo Letizia 4 Novembre 2025 0 1 min read

NAPOLI – Dopo il pareggio in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione della squadra e il cammino europeo degli azzurri.

Domanda. Giovanni, che partita è stata quella contro l’Eintracht?
Di Lorenzo. “Nel complesso abbiamo fatto un’ottima gara. Siamo riusciti a tenere bene il campo, anche contro una squadra molto fisica e organizzata. Abbiamo contenuto le loro ripartenze e creato tante occasioni, ma ci è mancata un po’ di precisione nell’ultimo passaggio.”

D. C’è rammarico per il risultato finale?
R. “Sì, dispiace perché per quello che si è visto in campo meritavamo la vittoria. Abbiamo fatto la partita, costruito tanto, ma ci è mancata quella lucidità sotto porta che in gare del genere può fare la differenza.”

D. Come sta crescendo il gruppo, soprattutto con i nuovi innesti?
R. “I nuovi si stanno inserendo bene. È normale che all’inizio serva un po’ di tempo per capire i movimenti e il gioco della squadra, ma si stanno adattando velocemente. Siamo un gruppo unito e questo aiuta tanto.”

D. Tre partite alla fine del girone: che spirito servirà?
R. “Dobbiamo continuare con questa mentalità e dare il massimo. Mancano tre partite e ogni punto sarà fondamentale. Siamo consapevoli della nostra forza, ma dobbiamo restare concentrati per ottenere ciò che meritiamo.”

Il capitano azzurro chiude con la consueta serenità e determinazione, consapevole che la strada europea del Napoli passa dalla continuità e dalla concretezza. Una squadra che ha mostrato gioco, identità e spirito, ma che dovrà trasformare presto le buone prestazioni in vittorie pesanti.

