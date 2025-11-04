NEWS

LE INTERVISTE – Champions, Conte: «Nel secondo tempo potevamo vincere 3-0, c’è un percorso da fare»

Vincenzo Letizia 4 Novembre 2025

“Ma il cammino è lungo: voglio rispetto per quello che stiamo costruendo”

NAPOLI — Antonio Conte non nasconde l’amarezza per il risultato, ma neanche l’orgoglio per la reazione vista nella ripresa. Sotto il cielo partenopeo, davanti ai microfoni, il tecnico leccese ha condiviso la sua visione con lucidità e passione.

Il secondo tempo parlava “azzurro”

«Nel secondo tempo avremmo potuto vincere 3-0», ha scandito Conte con decisione, rimarcando una superiorità tecnica che — a suo dire — non si è tradotta in gol per la mancanza di freddezza sotto porta. Una squadra in crescita che, però, ha ancora un margine da colmare. Non bastano gli applausi al 75’: serve concretezza. E quella non è arrivata, pur con occasioni limpide.

Il contesto: una squadra in costruzione

Conte non cela che il progetto è appena nato, come un’officina aperta: ci sono pezzi da aggiungere, passaggi da affinare, identità da cementare. «C’è un percorso da fare» – le sue parole – ripetute con gravità, come se fossero un monito non solo per gli altri, ma anche per sé stesso. Il risultato, per ora, non può ancora essere l’unico metro di giudizio.

Obiettivi e attese: tra ambizione e pazienza

Il mister sottolinea l’importanza di conquistare rispetto: verso la squadra, ma anche verso il progetto, il modo in cui si sta impostando il lavoro, la filosofia che vuole imprimere. Chiede tempo — non come scusa, ma come condizione — e al contempo pretende che l’anima si veda fin da ora, anche nelle battute in cui le gambe vacillano.

Concludendo, Conte rivela che non si accontenterà: vuole che quel “potevamo vincere” diventi un “abbiamo vinto”. Il viaggio è appena iniziato, e i tifosi — oggi forse un po’ amareggiati — saranno chiamati a esserci ancora, giorno dopo giorno, partita dopo partita.

Vincenzo Letizia

