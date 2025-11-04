NewsMix24

IL SALISCENDI AZZURRO – Lang si accende, ma McTominay spreca

Vincenzo Letizia 4 Novembre 2025

Rubrica di giudizi e sensazioni, “Il Saliscendi” è il termometro emotivo del Napoli: chi sale, chi scende, chi resta sospeso tra l’applauso e il rimpianto. Ogni partita lascia una scia di impressioni, di gesti che restano o si dissolvono nel grigiore di una prestazione collettiva. Stavolta, la notte azzurra è di quelle fioche, senza bagliori né protagonisti assoluti.

In una serata abulica per quasi tutti i calciatori del Napoli, SALE e si distingue NOA LANG, che entrando in campo sul finale di match (probabilmente troppo tardi) regala un po’ di brio e qualche iniziativa sulla fascia sinistra. Un lampo isolato che rompe la monotonia.

SCENDE invece MCTOMINAY, spesso arruffone negli appoggi e, soprattutto, colpevole di un errore clamoroso a dieci minuti dalla fine: un gol divorato che pesa e racconta più di mille statistiche.

Lang sale e illumina, McTominay affonda: il Napoli resta nel mezzo, prigioniero della sua indecisione.

Vincenzo Letizia

