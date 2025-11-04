COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Anguissa sbaglia tanto, Lang dona brio davanti

Eduardo Letizia 4 Novembre 2025 0 57 sec read

Milinkovic-Savic 6 – Non deve impegnarsi in grandi interventi.

Di Lorenzo 5.5 – Spinta incostante, con poca qualità.

Rrahmani 6 – Prestazione difensiva di esperienza e concretezza.

Buongiorno 6 – Molti duelli corpo a corpo, da cui esce spesso vincitore.

Gutierrez 6 – Appoggia con pulizia la fase offensiva sulla sinistra.

Anguissa 5 – Troppa imprecisione nelle giocate, una sola buona sgroppata nel finale di gara. Spreca la migliore occasione della serata, non facendosi trovare pronto su un assist di Elmas.

Lobotka 6 – Prestazione sufficiente in cabina di regia, priva di particolare brillantezza.
(Lang 6.5 – L’unico capace di creare qualche presupposto offensivo, in una squadra fortemente in difficoltà quando deve attaccare difese schierate.)

McTominay 5 – Qualche sgroppata palla al piede, ma poche giocate che portino effettivo beneficio in attacco.

Politano 5 – Incide poco o nulla, anche lui, in fase offensiva.
(Neres 5 – Continuamente disinnescato dal terzino avversario Brown.)

Hoijlund 5 – Poco supporto alla squadra e pressoché nulla pericolosità in zona gol.

Elmas 6 – Ci prova con un paio di serpentine palla al piede, nel primo tempo, ma poi perde pericolosità nel corso del match. Preciso nelle giocate, quando si sposta al centro, dopo l’ingresso di Lang.

