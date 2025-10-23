Roano, Scozzafava, Costantino, Galdi, Cuozzo e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

“Un Calcio alla Radio” con Francesco Di Somma, Giovanni Scotto e Ciro Troise

Roano: “Il nuovo “Maradona” non esclude la costruzione di un altro stadio al Caramanico”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Luigi Roano: “I tempi per il restyling del “Maradona” sono molto stretti. Il restyling e il nuovo stadio al Caramanico sono due binari paralleli. Il nuovo “Maradona” non esclude la costruzione del nuovo stadio, quindi il Comune apre anche a un nuovo impianto. Rifare lo stadio di Fuorigrotta costerebbe enormemente meno della costruzione di un nuovo impianto. Possiamo dire che il Comune per i prossimi cinque anni sarà “sul pezzo” con il Maradona, e ovviamente il Napoli sa che continuerà a giocare a Fuorigrotta in questo periodo. Nella conferenza stampa che ci sarà tra pochi giorni sarà tutto chiaro. Il nuovo Maradona nascerà per Napoli e non per il Napoli, con l’obiettivo di dare lo stadio per gli Europei del 2032”.

Scozzafava: “Lo scorso anno chi giocava poco era felice, forse adesso non è più così”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava: “La sensazione è che questa squadra non sia più un blocco unico come lo scorso anno. Si univa nello stesso obiettivo, anche chi giocava poco come Simeone e Raspadori. Non mi aspetto scelte forti da parte di Conte. Forse l’unica può essere per il portiere, ma nell’ottica di un turnover che può essere sancito dalle parole dell’allenatore a inizio stagione. Conte dice una verità: se arrivano così tanti giocatori nuovi qualche equilibrio cambia. Se Simeone gioca ed è felice come Lukaku che segna lo spogliatoio dà la sensazione di essere compatto e unito. Oggi evidentemente c’è qualche scontento, e mi riferisco a chi gioca meno. Qualche giocatore non è soddisfatto, posso immaginare Lang o Neres, che sono due esempi. Il Napoli è andato incontro a un cambio di dimensione con cui sta facendo i conti”.

Costantino: “Chivu allenta la tensione prima di Napoli-Inter: ha concesso un giorno libero alla squadra”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del FCInternews Fabio Costantino: “Chivu non ha commentato la pesante sconfitta del Napoli perché la prende come una sorta di casualità. C’è poco da commentare e credo che proverà a evitare l’argomento nella conferenza stampa di domani. Chivu ha degli ottimi numeri, riuscì a frenare il Napoli sullo 0-0 col suo Parma. La partenza in nerazzurro è stata ottima nonostante le due sconfitte a inizio stagione, entrambe immeritate. Sei vittorie di fila non sono poche e non vuole rischiare di perdere una partita chiave. Ha dato il giorno libero alla squadra nonostante l’importanza della sfida del “Maradona”: ma nonostante la tensione ha capito l’importanza di staccare la spina. I nuovi? Il Mondiale per club è stata una sorta di vacanza studio. Chivu ha avuto il tempo di far integrare i nuovi. Diouf non è ancora considerato pronto, e nei pochi minuti in cui ha giocato non ha entusiasmato. Conte non vuole darlo in pasto alla critica”.

Galdi: “Ora non è un buon momento per affrontare l’Inter. Sono avanti al Napoli anche mentalmente”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Guendalina Galdi: “Conte nella sala stampa a Eindhoven si è presentato abbastanza tranquillo dopo la partita. Poi c’è stato un crescendo, dove ha tirato fuori energia e anche un po’ di rabbia. Quando gli è stato chiesto di McTominay ha ribadito con forza che non gli interessano le glorie personali. È sembrato avere un atteggiamento un po’ dimesso, ma che poi è finita con quella frase che è diventata il titolo: ossia il non prendere in giro i tifosi del Napoli. Affrontare l’Inter ora non è facile e non penso sia il momento migliore. È una partita che può già dare qualche proiezione sulla lotta scudetto. Oggi i nerazzurri hanno molta più fiducia. Rispetto alla sconfitta con la Juventus hanno fatto passi da gigante, per questo oggi li vedo leggermente meglio rispetto al Napoli, soprattutto dal punto di vista mentale. È una squadra in forma”.

Cuozzo: “Per l’amministrazione comunale il progetto è solo il restyling del Maradona, indipendentemente dal Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Paolo Cuozzo: “Per l’amministrazione comunale di Napoli il progetto è solo il restyling del Maradona. Un progetto accompagnato dalla richiesta di 200 milioni alla regione Campania. Con questa cifra lo stadio sicuramente cambierà aspetto. Costruire un nuovo impianto può costare almeno 800 milioni di euro, e per la città rappresenta una sorta di mito intoccabile. Il “Meazza” sarà abbattuto perché c’è il terzo anello considerato pericolante, ma a Napoli l’esigenza di abbattere lo stadio non c’è. Inoltre la città candiderà ufficialmente il Maradona per gli Europei del 2032. A De Laurentiis uno stadio serve subito: credo che con questa cifra il discorso potrebbe interessare anche al Calcio Napoli”.

Fabbroni: “Non rischierei Rrahmani contro l’Inter. Meret deve tornare tra i pali”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Con Hojlund cambia il modo di giocare del Napoli. È un attaccante che può essere innescato molto bene da De Bruyne. Si tratta di un recupero fondamentale. Tatticamente la partita contro l’Inter sarà un po’ diverse dalle altre. Per certi versi un attaccante come Hojlund si può esaltare. Sarà una partita a scacchi dove conterà moltissimo chi riesce a segnare per primo. Avere un giocatore in grado di sfruttare queste caratteristiche può essere un tema tattico della partita. Non penso sia il caso di azzardare Rrhamani e mi aspetto un cambio forse in porta, quindi con Meret al posto di Milinkovic-Savic. Chi al fianco di Rrahmani? Credo toccherà ancora a Beukema. Marianucci sarebbe un rischio e Juan Jesus mancino è improbabile vederlo al fianco di Buongiorno”.

RADIO NAPOLI CENTRALE

​