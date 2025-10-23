CALCIO A 7 – I “Pestotti” premiati al CONI

LA SQUADRA VINCITRICE DELLA WINNERS CUP RICEVE IL RICONOSCIMENTO DAL PRESIDENTE BUONFIGLIO

Dopo il trionfo sul campo, arriva il riconoscimento ufficiale per i Pestotti da Genova e Torino, vincitori della Winners Cup 2025 il torneo di calcio a 7 che ha visto la partecipazione di 250 ragazzi e ragazze in cura o dimessi da reparti di oncologia pediatrica italiani ed europei (Germania, Grecia e Olanda).

I vincitori sono stati premiati oggi dal Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, nel corso di una cerimonia presso la Sala Giunta della sede nazionale di Roma.

Il Presidente ha consegnato il riconoscimento agli atleti e allo staff tecnico, celebrando un successo che va oltre la competizione e che racconta il valore sportivo e umano di questa vittoria, simbolo di condivisione, spirito di squadra e resilienza.

“Nella vita abbiamo tutti paure, limiti e fatiche da affrontare. Si diventa vincenti quando si impara a fronteggiare e superare queste difficoltà – ha affermato il Presidente Buonfiglio -. Voi, ragazzi e ragazze che avete partecipato alla Winners Cup, siete dei vincenti e siete d’esempio per tutti i giovani di oggi e per tante persone della società del nostro tempo. Per me è stato un piacere ed un onore ricevervi qui, nella Sala Giunta del CONI, incontrarvi e conoscervi di persona. Mi sento molto legato a questa iniziativa e sin da ora vi dico che il CONI è casa vostra e che vi aspetta l’anno prossimo per la presentazione dell’edizione 2026”.

Il torneo è organizzato da FC Internazionale Milano con il sostegno di BPER, insieme a CSI Milano, Fondazione Bianca Garavaglia, FIAGOP, AIEOP e SIOPE.