VARIE

VARIE – Il Team studentesco Policumbent sul tetto del mondo: il racconto di un successo

Vincenzo Letizia 23 Ottobre 2025 0 3 min read

Un nuovo record mondiale per il Team studentesco del Politecnico di Torino Policumbent: i membri del Team e l’atleta paralimpico hanno raccontato con parole e immagini – all’apertura del Consiglio di Amministrazione di oggi che li ha omaggiati con un lungo applauso – come sabato 18 ottobre siano arrivati a realizzare sull’High Speed Track del Balocco Proving Ground di Stellantis il nuovo record mondiale di distanza percorsa in un’ora.
 
“I miei più grandi complimenti al team per lo straordinario risultato, frutto di passione, perseveranza e duro lavoro. I team studenteschi sono un fiore all’occhiello del nostro Ateneo, e tutta la nostra comunità segue orgogliosa i loro progetti e gli straordinari risultati che stanno raggiungendo nei diversi settori in cui le competenze tecnologiche vengono abbinate a entusiasmo e grandi valori umani. Qurste ragazze e questi ragazzi sono tra i migliori ambasciatori dell’importanza delle STEM e del metodo di studio del Politecnico di Torino”, ha commentato il rettore Stefano Corgnati, che ha poi ringraziato il consigliere del Politecnico  Andrea Gavosto per aver facilitato la messa a disposizione del circuito di Balocco, senza il quale il record non avrebbe potuto essere raggiunto.
 
Protagonista dell’impresa, Il prototipo hand-trike Cerberus – un mezzo a tre ruote, spinto dalla sola pedalata a braccia di un ciclista, posto in posizione reclinata, studiato per persone con disabilità motorie agli arti inferiori – interamente progettato e realizzato dal Team Studentesco “Policumbent” dell’Ateneo torinese e guidato dal campione Paralimpico Diego Colombari.
 
34,90 chilometri percorsi in un’ora: si tratta della più lunga distanza mai registrata per la categoria “Men, Arms only, Single rider” dell’International Human Powered Vehicle Association (IHPVA), che ha così battuto il precedente record che risaliva al 1999 di 33,11 chilometri dell’atleta inglese Kevin Doran.
 
La distanza percorsa sull’ora è stata calcolata come il numero di giri completi percorsi per la lunghezza del giro, a cui viene aggiunta la distanza calcolata come la velocità media del quinto e ultimo giro per il tempo rimanente al passaggio alla fotocellula al giro 4.
Un sodalizio, quello tra Cerberus e Diego Colombari, che già nel 2024 si era dimostrato vincente con il record mondiale di velocità alla World Human Powered Speed Challenge. Il risultato ottenuto ha replicato quindi la combinazione perfetta della prestazione fisica dell’atleta e dell’eccellenza tecnico/ingegneristica del prototipo, che con questo secondo Record Mondiale conferma l’altissimo livello del Team, capace ancora una volta di superare i limiti, trasformando Cerberus, concepita per la velocità massima, in una macchina da endurance, con nuovi sistemi di aerazione e una trasmissione più efficiente.
 
La sfida più grande per l’atleta e per il Team è stata infatti proprio quella dell’aerazione: è stato necessario modificare l’aerodinamica del veicolo, creando delle prese d’aria che in assetto da “velocità pura” non possono essere usate perché aumenterebbero significativamente la resistenza aerodinamica. Anche Diego Colombari ha dovuto affrontare dei cambiamenti nei suoi allenamenti, spostando il focus della preparazione sulla resistenza alle condizioni registrate nell’abitacolo, durante alcuni test, vicine ai 50°C con il 65% di umidità.
 
“Sono orgogliosissima del risultato raggiunto da questi ragazzi, un risultato storico reso possibile dal loro impegno e dal loro lavoro costante. Si è trattato di un  progetto che ha coinvolto competenze ingegneristiche diverse con una propulsione esclusivamente umana – commenta Chiara Gastaldi, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale-DIMEAS e Referente accademico del Team – e che si è rivelato davvero sfidante: per stabilire il record mondiale abbiamo dovuto infatti riprogettare parti significative del  prototipo, supportati in questo da molti dipartimenti dell’Ateneo. In particolare, ringrazio Francesca Dotti, che lavora presso la camera climatica del Comfort Lab del Politecnico e che ci ha consentito di mettere a punto le strategie per ottimizzare le prestazioni in gara”.
 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Volare sull’Arte: in mongolfiera tra i cieli d’autunno e d’inverno del Sud più autentico

Dalla Campania alla Sicilia, un viaggio lento e poetico tra paesaggi che si rivelano solo a chi sa guardare dall’alto. C’è un momento, quando il […]

16 Ottobre 2025 0 2 min read

EVENTI – Paternopoli celebra “La Macenata”: tre giorni di tradizione, vino e sapori antichi

PATERNOPOLI (AV) – Dal 26 al 28 settembre 2025 Paternopoli tornerà a vivere il fascino di una delle sue tradizioni più sentite con La Macenata, […]

19 Settembre 2025 0 1 min read

E’ morta Claudia Cardinale

L’attrice Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni. Nata a Tunisi, fu protagonista in memorabili film diretti dai più grandi registi, da Luchino Visconti, […]

23 Settembre 2025 0 43 sec read

TURISMO – Cinque città della Campania tra le mete nazionali più ricercate dagli italiani per le vacanze di luglio 2025, secondo Jetcost

Napoli è la terza città più ricercata in Italia Capri, Salerno, Ischia e Sorrento sono anche tra le 45 destinazioni preferite dai turisti nazionali per […]

25 Giugno 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui