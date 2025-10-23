Corbo, Rosolino, Savino, Fontana, Agostini e Petrazzuolo ai microfoni di Napoli Magazine Live                  

NM LIVE – Corbo, Rosolino, Savino, Fontana, Agostini e Petrazzuolo NM LIVE – Corbo: “Napoli, qualcosa non va nella preparazione, Conte? E’ un allenatore capace che gode della fiducia di De Laurentiis”

ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Non so cosa ci vorrebbe in casa Napoli, anche perché c’è un allenatore che ha il dovere di decidere e, tra l’altro, ha firmato un contratto per farlo. Mi preme ricordare che ho segnalato un deficit dal punto di vista atletico. Il Napoli sta sulle gambe almeno dalla sfida di Firenze. Chi ha l’occhio un po’ allenato, ha notato che dopo 70’ di gioco straordinario è crollato. Il Napoli aveva messo Pioli in difficoltà e poi schiacciato la squadra avversaria nell’area. C’è qualcosa che non va nella preparazione, è incompleta. Devono essere i preparatori a intervenire. I tifosi si divertono a parlare di tattica, ma nessuno guarda la cosa più importante: la squadra corre o non corre? Se il motore picchia in testa, ne risente l’andatura della macchina e la sua qualità. Ho segnalato varie volte questo ‘guasto’ dal punto di vista atletico. Ho chiamato dei miei amici e ho detto che sono preoccupato: se vedo che Hojlund non gioca, mi chiedo il perché. In nazionale ha segnato 3 gol in 2 partite, dunque è tornato carico. Io che faccio parte di un’altra epoca e ho fatto il cronista di campo ero a contatto con la squadra e ricordo che quando un giocatore tornava stanco ma felice come Hojlund faceva bagni e massaggi. Forse l’hanno fatto allenare, ma non era il caso di farlo. E’ una mia opinione, lo propongo agli allenatori. Mancano pochi giorni a Napoli-Inter e la squadra arriva scarica nel morale, con scarsa autostima e fragile, come ha detto il capitano Di Lorenzo. C’è chi insegue gli aquiloni. L’assenza di Hojlund mi ha molto turbato. Gilmour? Mi aspettavo una sua resa così deludente, perché le situazioni negative non si sommano, ma si dividono e dal punto di vista algebrico viene il ‘meno meno meno’. Una delle cose che non mi hanno sorpreso è vedere il quarto gol con un portiere che sembrava un portiere senza mani. Probabilmente tornerà Meret che non fa i lanci leggendari, ma almeno para il possibile. Con una squadra che ha appena vinto il campionato, andava fatto un mercato conservativo cercando di risolvere le criticità: mancano ancora i sostituti di Anguissa e Kvaratskhelia, manca un’alternativa a Di Lorenzo. Il capitano era già stanco dalla scorsa annata. Invece, è stato mandato via un terzino che poteva essere utile (Zanoli, ndr); non è stato preso il sostituto di Kvaratskhelia e nemmeno l’alternativa ad Anguissa. I nuovi acquisti sono giocatori presi da Manna e Conte, poi Conte in tv dice che sono entrati nove giocatori difficili da inserire, ma li ha scelti lui. Non sono stati sostituiti i giocatori che sono andati via. Raspadori e Simeone non erano da cedere. Raspadori è ancora l’attaccante della Nazionale e Simeone continua a segnare i gol che hanno fatto male al Napoli. Io non so cosa accadrà quando De Laurentiis si stancherà. Dichiarazioni di Lang? Conte ha vinto l’ultimo scudetto, è un allenatore capace, ha i suoi difetti, i meriti non li ha potuti dimostrare, ma li dimostrerà. Ha anche la fiducia di De Laurentiis, il cui silenzio lo dimostra”.

NM LIVE – Rosolino: “Sconfitta in Champions? Bisogna capire cosa non va senza cercare alibi e reagire, Napoli-Inter una grande opportunità, gli azzurri possono rispondere facendo risultato”

MASSIMILIANO ROSOLINO, ex campione di nuoto, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “PSV-Napoli? Quando si prendono delle batoste di questo tipo, bisogna affrontare la cosa così com’è. Bisogna reagire in campionato, dove è andata bene all’inizio, ora un po’ meno. Bisogna capire cosa non va bene invece di andare avanti. Cosa bisogna fare? Certamente non inventare scuse. Qualunque sia la ragione, non è andata bene. Bisogna guardare avanti. Certo, una batosta simile ti rovina la giornata. Il Napoli non può fare affidamento su un solo giocatore, quindi bisogna farsi una corazza e capire quali sono le soluzioni per le prossime settimane. Dichiarazioni di Conte? Ognuno interpreta come vuole, vuol dire che la partita non è stata giocata bene e lui è il primo che la analizza in maniera viscosa. Conte è il tipo che se si deve esaltare si esalta tantissimo, poi se deve criticare è il primo che lo fa e non vuole prendere in giro nessuno. Forse, il senso è quello. La partita a Eindhoven non è una finale di Champions, ma è come costruire un palazzo partendo dalle fondamenta. In Italia, il Napoli si sente al sicuro, in Europa oggettivamente qualche problema ci sta. Noi guardiamo il calcio inglese e la Champions, quando arrivano questi episodi ci fanno capire che la squadra deve gestire le energie e può capitare di lasciare qualche punto in campionato. Vorremmo vincere tutto, forse è quello il guaio. Napoli-Inter? Può essere per il Napoli una grande opportunità. Il Napoli ora deve rispondere facendo risultato”.

NM LIVE – Savino: “Napoli, Lobotka è imprescindibile, il ritorno al gol di McTominay unica nota positiva contro il PSV, Noa Lang? Deve farsi trovare pronto quando entra”

ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “In questo momento, purtroppo, abbiamo un po’ di infortunati. Lobotka è imprescindibile, riesce a fare sempre le due fasi e dà sempre la mano. La squadra aveva delle problematiche in fase di non possesso. Nel secondo tempo è venuta meno. I ricambi non stanno dando ciò che devono dare. Lobotka in questa squadra, lo ripeto, è veramente imprescindibile e riesce a dare sempre la copertura giusta. Gilmour non ha le stesse caratteristiche: preferisce giocare la palla. Lobotka è uno dei migliori nel suo ruolo. Troppi errori individuali nella partita con il PSV e sono stati pagati. Si tratta di situazioni evitabili. L’espulsione di Lucca è stata un peccato di ingenuità, il Napoli era ancora in partita e dopo è crollato. Queste partite servono per fare esperienza, spero non ricapiti più. E’ stata una brutta partita che nessuno vuole più vedere, in primis l’allenatore. Il Napoli tornerà sicuramente a giocare e a dare ciò che ha dato finora. Conte non te le manda a dire, le dice direttamente da uomo di calcio e da grande allenatore. Certe cose le dice perché le può dire. Da chi non sta giocando e da chi gioca poco ci si aspetta qualcosa in più, soprattutto da chi ha vinto lo scudetto. I nuovi devono cercare di inserirsi. Ci vorrà più tempo rispetto ad un’Inter che ha cambiato solo l’allenatore e ha solo inserito due elementi giovani. Il Napoli avrà bisogno di più tempo rispetto alle altre. L’unica nota positiva è stato il ritorno al gol di McTominay che stava passando un periodo non felice. Il Napoli ora deve ritornare ciò che era prima di questa débacle. A Torino e a Eindhoven sono arrivate due sconfitte diverse. Contro il Torino gli azzurri erano ancora in partita e hanno subìto il gol dell’ex, mentre in Champions è stato un problema più mentale che tattico. Sabato sera, secondo me sarà una bella partita. Non vedremo lo stesso Napoli e avrà una cornice di pubblico importante. I tifosi aiuteranno la squadra. Dichiarazioni Lang? In questi casi bisogna pedalare, mettersi in mostra e dare il massimo appena si ha la possibilità. Quando è entrato, ha dimostrato di avere le qualità e ha messo in difficoltà l’allenatore con la prestazione. Purtroppo, con l’avvento dei 4 centrocampisti ha avuto poco spazio. Deve farsi trovare pronto quando entrerà in campo”.

NM LIVE – Fontana: “Gilmour ha un valore immenso, Conte ha voluto richiamare tutti all’ordine, bisogna ritrovare lo spirito e la compattezza che ha permesso al Napoli di vincere lo scudetto”

GAETANO FONTANA, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Sconfitta a Eindhoven? Innanzitutto, l’atteggiamento non cambia durante la partita: qualcosa di latente c’era. Lo ha confermato anche Conte nel post gara. La squadra sta vivendo un momento particolare, Conte ha cercato di richiamare la squadra a quell’ordine che aveva permesso alla squadra di vincere lo scudetto lo scorso anno. Stanno venendo fuori atteggiamenti che mettono davanti la persona rispetto al gruppo. Se Conte le ha tirate fuori, c’è un grande fondo di verità e di conseguenza gli atteggiamenti da aggiustare sono questi. Quando le cose non vanno sistemate prima, si perde compattezza. Non voglio esasperare un giudizio di Conte, ma penso che durante la partita non riesci a cambiare marcia perché non sei pronto a causa di certi atteggiamenti. Hojlund? E’ vero che oltre agli atteggiamenti, al Napoli manca Hojlund, i difensori centrali e Lobotka. Quando ci sono i risultati, questi problemi non si notano, poi alla lunga li paghi, soprattutto a livello europeo quando ti serve l’esperienza. Nonostante sia giovane, Hojlund ha già esperienza rispetto a Lucca. In questo momento, l’ex Udinese sta sentendo molto la responsabilità e vorrebbe risolvere tutto e subito. Soffre nel non riuscirci ed è rappresentativo il gesto nei confronti dell’arbitro. Hojlund fa reparto da solo, ti permette di reggere il confronto con l’avversario ed è più abituato a questo genere di partite. Gilmour? Credo che al pari di Lucca, anche lui voglia dimostrare il suo valore che per me è immenso. Non viene valutata solo la partita, ma ogni gesto che lui compie. Ciò arriva anche a lui perché lo abbiamo sempre detto: Napoli in questo momento è una realtà europea importantissima e ciò che viene fatto viene esasperato. Se vuoi essere competitivo, devi saper reggere questo tipo di attesa che c’è in ogni singolo atleta. In questo momento ha un margine molto ridotto perché viene condannato non solo il singolo errore, ma anche tutto ciò che fa. Il problema del Napoli è più mentale. I giocatori sono liberi di esprimersi dal punto di vista personale, la partita non è stata positiva, ma non puoi prendere gol in campo aperto quando sono tutti nella metà campo avversaria. Sono venuti meno principi difensivi. Tocca a Conte analizzarli. L’aspetto mentale, comunque, è fondamentale. Bisogna comprendere alcuni momenti. Ci sono squadre molto alte a livello europeo e non puoi sbagliare altrimenti vieni punito. Conte ha voluto richiamare tutti quanti all’ordine: sarà un’annata difficile. Si sa, ripetersi è difficile. Ciò che l’allenatore sostiene è che inserire 9 nuovi giocatori non è facile. Bisogna comprendere perché il Napoli è stato vincente lo scorso anno, sicuramente per la qualità dei giocatori. Tuttavia, la qualità non è l’unica cosa che ti fa vincere lo scudetto. Bisogna ritrovare lo spirito di gruppo, quell’unione e quella compattezza che ti permettere di arrivare alla fine di essere in superiorità numerica nella tua metà campo perché vuoi recuperare la palla. Questo, nelle ultime partite, non l’ho visto”. NM LIVE – Agostini: “Sconfitta a Eindhoven? Ogni tanto qualche schiaffo può anche far bene, quest’anno è più complicato, ma Conte ha la squadra per fare bene su tutti i fronti” MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Sconfitta a Eindhoven? Ogni tanto qualche schiaffo può anche far bene. E’ cambiata l’aria rispetto allo scorso anno, dove c’era un’unica competizione importante in cui potevi lavorarci tutta la settimana. Ora c’è anche la Champions che è importantissima. Non sei più la squadra imprevedibile dello scorso anno, anche le piccole ormai ti conoscono. Bisogna lavorare e ricominciare, come ha detto Conte. Hojlund? Quando si perde qualcuno ed è fuori, manca tutta la vita. Poi, quando è in campo ci sono le critiche. Bisogna avere un equilibrio. Conte lo sa che la storia è un pochettino complicata, ma ha la squadra per fare bene su tutti i fronti. Le sconfitte ci sono, anche se contro il PSV è stata più dolorosa. Avresti putoto. fare qualcosa di più. Bisogna ricominciare, Conte lo sa bene. Meglio che si ricominci con Napoli-Inter piuttosto che Napoli-Cremonese, perché sai che se non fai le cose per bene puoi perdere allo stesso tempo. L’Inter, al minimo errore ti fa gol, non guarda in faccia a nessuno. Dichiarazioni di Conte? E’ giusto ciò che ha detto. Quello che Napoli sta facendo deve essere rispettato, i sacrifici dei tifosi. Gli azzurri devono dare qualcosa in più. I vecchi devono far capire ai nuovi acquisti che Napoli è una piazza esigente ed importante e bisogna uscire dal campo con la maglia bagnata. Spero che i nuovi abbiano recepito il messaggio”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “PSV-Napoli? Sconfitta difficile da digerire, ci sta subire gol, ma poi ci deve essere la reazione, serve un’inversione di tendenza, Scott McTominay l’unico che ha tenuto alta la bandiera”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Durante il ritiro precampionato Conte aveva dimostrato che questi giocatori appena arrivati avevano bisogno di tempo per mettersi in luce. Non aveva messo le mani avanti, ma stava ricalcando qualcosa che era stato detto già in tempi non sospetti. Ripensando alla partita di Eindhoven, penso che ci sta subire gol, prendi il secondo, ma poi ci deve essere la reazione. McTominay è stato l’unico che ha tenuto alta la bandiera. Serve l’umiltà predicata da Conte e da Di Lorenzo. Serve un’inversione di tendenza dopo la sconfitta contro il Torino in Piemonte e il 6-2 ad Eindhoven. E’ difficile da digerire. Hanno sbagliato un po’ tutti: Gutierrez su Man, Milinkovic-Savic che non si è imposto con attenzione nel finale sui gol, Beukema e Buongiorno, Gimour… Un po’ tutti hanno fallito in questa partita, ma tutti hanno fallito questa partita e non me lo aspetto perché sono giocatori che hanno un determinato valore e sono in grado di assicurare una posizione in classifica degna e hanno tenuto il Napoli alto in classifica. Sono d’accordo con Ghoulam: è mancata la cazzimma e anche il coraggio di non subire gol. E’ facile sparare sulla croce rossa in questi momenti difficoltà. Se entri nello specifico attacchi i singoli e non fai il bene del Napoli. Bisogna fare delle analisi, ma adesso c’è un’altra partita e dunque piano con le sentenze”.