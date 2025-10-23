NEWS

Ruud Krol critica il Napoli: “Perso contro sé stessi”

Vincenzo Letizia 23 Ottobre 2025 0 45 sec read

Ruud Krol, storica bandiera del Napoli, ha analizzato senza sconti la recente sconfitta azzurra in Champions. L’ex libero azzurro è categorico: “Il Napoli non ha perso contro gli avversari, ma contro sé stesso!”.
Secondo Krol, a tradire la squadra sono stati gli “troppi errori, poca comunicazione e mancanza di fiducia“. Non è un problema di qualità, che pure c’è, ma di compattezza e spirito di gruppo. La squadra è apparsa “disunita” e ha concesso troppo dopo i gol subiti, perdendo organizzazione e sicurezza.
L’Olandese Volante invoca una reazione immediata: “L’anno scorso il Napoli era una macchina compatta che sapeva soffrire. Serve ritrovare quella connessione, quella fiducia reciproca che trasforma i singoli in un gruppo vincente“. Krol mantiene però l’ottimismo, convinto che Antonio Conte saprà analizzare la situazione e riportare l’equilibrio. L’appello finale è all’unità: “Questo è un momento negativo, ma serve unità. Bisogna dirsi la verità e ripartire. La difesa siamo tutti, non solo quattro uomini“.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972.

