Napoli-Inter: Schwoch suggerisce il 4-2-3-1 per gli azzurri

Nel programma televisivo “Giochiamo d’Anticipo” condotto da Gianluca Vigliotti su 11 Televomero, l’ex attaccante Stefan Schwoch ha affrontato il momento delicato del Napoli in vista dell’impegno contro l’Inter. Schwoch ha esordito sottolineando l’importanza di concentrarsi su ciò che verrà piuttosto che indugiare sul passato: «Quando giocavo, pensavo che bisognasse sempre parlare meno della partita passata… In percentuale, il 20 % parli della partita passata, analizzando gli errori, e poi ti focalizzi su quella che deve venire».

L’ex centravanti ha poi avvertito sulle conseguenze di una nuova battuta d’arresto: «Se il Napoli dovesse incappare in un’altra sconfitta contro l’Inter, sarebbe la terza in 7 giorni. Sarebbe molto pesante».

In chiave tattica, Schwoch ha proposto una vera e propria modifica del modulo: «Io proverei il 4-2-3-1, per puntare di più su Scott McTominay ed avere Kevin De Bruyne dietro la punta». Ha poi toccato la questione della porta: «L’alternanza dei portieri è una cosa molto complicata da gestire. Eppure, le ultime 5 partite le ha fatte Vanja Milinković‑Savć, quindi è possibile che non ci sia più un’alternanza».

Infine, Schwoch ha commentato lo stato dell’organico: «Se Rasmus Højlund sta bene sabato, penso che non ci siano dubbi, che giochi lui contro l’Inter. McTominay o Henrikh Mkhitaryan? L’anno scorso non c’era paragone, quest’anno sì». Ha anche glissato sul ruolo di McTominay: «Secondo me, McTominay non è un fuoriclasse».

Infine, ha sottolineato le difficoltà subite dalla fase difensiva del Napoli, attribuendole alle tante assenze: «I tanti gol presi dal Napoli sono dovuti alle tante assenze, anche perché la difesa dell’anno scorso era la meno battuta».