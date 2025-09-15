BREVI

City, Jeremy Doku: strano giocare contro De Bruyne, ma nessuna pietà per il Napoli

Vincenzo Letizia 15 Settembre 2025 0 26 sec read

Jeremy Doku, ala offensiva del Manchester City e della Nazionale belga, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports“De Bruyne? Sarà strano giocare contro di lui. Penso che sarà felice di tornare a casa! Alla fine dei conti non avremo pietà, vogliamo vincere ogni partita!

Adesso andiamo partita per partita: eravamo concentrati solo su questa gara, volevamo vincere questa, poi penseremo alla prossima e a quella dopo ancora.

È quello che abbiamo fatto nelle stagioni precedenti e continueremo a fare così anche d’ora in avanti!”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Il Fenerbahce caccia Mourinho dopo l’eliminazione dalla Champions

Si separano le strade del Fenerbahce e di Josè Mourinho: così si legge dal comunicato ufficiale diffuso dal club turco Con un comunicato diffuso sui […]

29 Agosto 2025 0 38 sec read

Serie A, Juventus-Inter 4-3

La Juventus batte l’Inter 4-3 nel match clou della terza giornata di campionato. I bianconeri sono andati in vantaggio al 14′ con Kelly, Calhanoglu che […]

13 Settembre 2025 0 25 sec read

EURODONNE – Italia perde 3-1 con Spagna ma va ai quarti

Una sconfitta per 3-1 contro una Spagna che è squadra di altro rango, ma contro la quale per un tempo le azzurre hanno giocato più […]

12 Luglio 2025 0 44 sec read

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli

Mister Conte fa esordire subito Hojlund con la maglia azzurra! Primi match con il Napoli anche per Milinkovic-Savic e Beukema

13 Settembre 2025 0 11 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui