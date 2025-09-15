NEWS

Sacchi incorona il Napoli: “È la squadra più europea d’Italia”

Vincenzo Letizia 15 Settembre 2025

“Considero il Napoli la squadra più europea che ci sia in Italia”: così l’ex allenatore di Milan, Parma e della Nazionale italiana, Arrigo Sacchi, a pochi giorni dal ritorno in campo europeo della squadra di Antonio Conte dopo un anno passato a guardare da casa.

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Sacchi poi spiega innanzitutto che De Bruyne e compagni sono in primissima fila per lo Scudetto: “Non ho mai fatto mistero del fatto che i partenopei siano i più attrezzati”. Anche in Champions League però gli azzurri potrebbero dire la loro, sicuramente per superare la prima fase a campionato: “Scorro tutto il calendario del Napoli e dico chiaramente che questa volta ce la può fare a superare il primo turno”, afferma ancora Sacchi in merito.

Insomma, gli azzurri secondo Sacchi potrebbero portare avanti il doppio cammino, fra campo europeo e lotta per lo Scudetto, senza risentirne troppo: “Il mio non è l’ottimismo della volontà” – aggiunge – “, ma della ragione: otto partite e, osservando gli avversari, soltanto gli ultimi due impegni sono davvero complicati, l’esordio contro il City appunto e la chiusura contro il Chelsea”. Sì perché per il resto si tratta di “duelli alla portata della squadra di Conte”.

Vincenzo Letizia

