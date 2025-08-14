NEWS

Tegola enorme per il Napoli: problema muscolare per Lukaku

Vincenzo Letizia 14 Agosto 2025 0 42 sec read

Il tutto è avvenuto nel primo tempo dell’amichevole Napoli-Olympiacos: Lukaku ha rimediato un infortunio muscolare. Nel calciare il pallone al 33′ ha accusato un fastidio alla coscia sinistra. Non sembra un problema di poco conto: situazione da monitorare con attenzione.

Possibile brutto colpo per il Napoli, a una settimana dall’inizio del campionato. Durante l’amichevole contro l’Olympiakos, Romelu Lukaku si è accasciato a terra per un problema muscolare.

L’attaccante belga ha rimediato un problema alla coscia sinistra dopo aver calciato in porta, al suo posto è entrato in campo Lorenzo Lucca.

L’ex Inter è in panchina con il ghiaccio, bisognerà attendere gli esami strumentali per capire l’entità del problema.

Apprensione per le condizioni di Lukaku in casa Napoli, che si prepara all’esordio contro il Sassuolo del 23 agosto.

