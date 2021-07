Napoli: sta per concludersi la prima fase del ritiro estivo azzurro, nel pomeriggio, partenza da Dimaro

Con la conferenza stampa di Luciano Spalletti, di ieri, dopo il match vittorioso contro la Pro Vercelli, si è virtualmente conclusa la prima fase del ritiro estivo in Trentino. Dopo l’allenamento mattutino sul campo di Carciato, infatti il gruppo, nel pomeriggio, partirà da Dimaro, alla volta del Centro Sportivo di Castel Volturno, dove per quattro giorni continuerà la preparazione in vista dell’amichevole di lusso con il Bayern Monaco, in programma sabato 31, alle 18,30, nella città bavarese. Il Napoli partirà per la Germania giovedì 29. Dicevamo della conferenza stampa di chiusura del neo allenatore della squadra partenopea, che, sfortunatamente, ieri ha perso, per infortunio, una pedina importantissima del centrocampo, quale è Diego Demme, ebbene Spalletti si è detto soddisfatto dei risultati di questo primo ritiro che gli hanno permesso di fare un quadro della situazione, in attesa del ritorno dei big. Il toscanaccio ha posto sui social il grido di battaglia del suo Napoli scrivendo queste testuali parole: “A tutta forza per il Napoli!”. Non è un caso che abbia voluto far scrivere sulle casacche dei giocatori il motto: “Sarò con te e tu non devi mollare”. Dal canto loro i tifosi azzurri, in un primo momento scettici per il suo arrivo a Napoli, hanno cominciato a stimare l’allenatore, prima per gli apprezzamenti giunti da parte sua e poi per il grande lavoro svolto sinora. Ricordiamo, infine che dal 5 al 15 agosto ci sarà in Abruzzo, la seconda fase del ritiro precampionato.