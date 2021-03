Napoli: ampio spazio al turnover per il match di sabato col Crotone

In vista della ripresa del campionato nel giorno di sabato santo, il tecnico del Napoli, contro il Crotone, ultimo in classifica, medita un ampio turnover, per tutelare i cosiddetti titolarissimi in ottica Juventus, per il recupero di mercoledì prossimo a Torino, proprio contro i bianconeri, nella sfida spareggio per la zona Champions League. Contro i calabresi scenderà in campo una formazione diversa dal solito; non ci sarà Ospina, infortunatosi al dito, né Mertens che partirà dalla panchina e neanche Koulibaly ed Hysay, mentre il recuperato Lozano, in gol ultimamente con il suo Messico, dovrebbe iniziare dal primo minuto. Infine allo Stadium vedremo ancora un’altra formazione in cui torneranno in prima squadra il difensore senegalese, Demme, Hysaj e Mertens. Almeno queste sono le nostre sensazioni in virtù delle indiscrezioni giunte dal Centro tecnico di Castel Volturno.