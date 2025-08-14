LA PARTITA

LA PARTITA – Napoli-Olympiacos 2-1: Politano e Lucca in gol

Vincenzo Letizia 14 Agosto 2025 0 40 sec read

Il Napoli chiude il suo precampionato con una vittoria per 2-1 a Castel di Sangro contro l’Olympiacos. A segno Politano nel primo tempo e Lucca a inizio ripresa, prima della rete di Ciquinho per i greci. Al 32′ è uscito Romelu Lukaku per un problema al quadricipite sinistro, a nove giorni dal debutto in Serie A contro il Sassuolo.

NAPOLI-OLYMPIACOS 2-1 

Marcatori: 17′ Politano (N), 53′ Lucca (N), 91′ Ciquinho (O)

NAPOLI (4-4-1-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (85′ Buongiorno), Olivera, Politano (80′ Spinazzola), Anguissa, Lobotka (76′ Gilmour), Mctominay, De Bruyne, Lukaku (32′ Lucca, al 76′ sostituito per Neres).

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Botis (46′ Paschalakis), Ortega, Pirola, Retsos, Costinha (46′ Strefezza), Scipioni (65′ Liatsikouras), Hezze, Ciquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

LA PARTITA – Dinamo Kiev-Napoli 1-2, azzurri vincenti in ucraina con una doppietta di Milik

Il Napoli vince la prima partita della fase a gironi della Champions League, battendo la Dinamo Kiev per 2-1. Nel primo tempo, vantaggio per la […]

13 Settembre 2016 0 2 min read

LA PARTITA – Napoli-Verona 3-0, azzurri ai quarti di Coppa Italia

Il Napoli batte al San Paolo il Verona 3-0 e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. A segno per gli azzurri El […]

16 Dicembre 2015 0 2 min read

LA PARTITA – Verona-Napoli 3-0: Livramento e Mosquera (doppietta) travolgono gli azzurri senza vergogna

Al Bentegodi clamorosa caduta degli azzurri: perfetta la squadra di Zanetti, trascinata dal bomber colombiano

18 Agosto 2024 0 5 min read

LA PARTITA – Fiorentina-Napoli 3-3, Gabbiadini segna il gol del pari nel finale

Il Napoli termina il 2016 con un pari al Franchi contro la Fiorentina. azzurri prima un vantaggio e poi rimontato dai viola, nei minuti di […]

22 Dicembre 2016 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui