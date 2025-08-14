INTERVISTE

Matteo Politano: abbiamo domato una squadra forte, adesso ricarichiamo le pile

Vincenzo Letizia 14 Agosto 2025 0 55 sec read

Al termine del test contro l’Olimpiakos, Matteo Politano ha le idee chiare: «Siamo contenti di aver battuto una squadra forte come quella greca, abbiamo lavorato duramente in questo ritiro. Ho fatto un bel gol, mi fa piacere. Ora ci riposeremo qualche giorno e poi torneremo a prepararci in vista del debutto stagionale contro il Sassuolo. Ora però il primo pensiero è solo a riposarci».

«È un bilancio positivo: abbiamo finito il ritiro con una bella vittoria contro una squadra tosta che veniva forte a contrasto su tutti i palloni. Siamo contenti di aver chiuso così, ora ci riposiamo qualche giorno perché ce lo meritiamo e poi da lunedì inizieremo a pensare al Sassuolo. Il mister sta cercando di trovare altre soluzioni rispetto al 4-3-3, come questo modulo con più centrocampisti. Noi dobbiamo cercare sempre di dare il massimo e poi deciderà il mister chi gioca e come. C’è tanta voglia di iniziare questa stagione, anche se ora vogliamo riposarci, essendo stati tanti giorni di ritiro. Ci meritiamo qualche giorno di relax, ma poi ci concentreremo al massimo perché abbiamo voglia di fare bene e di ricominciare».

Vincenzo Letizia

