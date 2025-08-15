CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Napoli, piace Andy Diouf del Lens. Continua il pressing su Juanlu

Vincenzo Letizia 15 Agosto 2025 0 35 sec read

Il Napoli ha messo nel mirino Andy Diouf. Ci sono stati primi contatti tra il club azzurro e il Lens. Nella giornata di domani, 16 agosto, le parti avranno un nuovo incontro per parlare del giocatore classe 2003. Diouf può essere per la formazione di Antonio Conte il centrocampista under da inserire in lista senza fare prima una cessione.

Continua anche la trattativa per Juanlu Sanchez. La richiesta iniziale del Siviglia era di 20 milioni di euro, con il club allenato da Antonio Conte che non voleva spingersi oltre i 17.

Le parti stanno continuando a trattare e si sta discutendo in particolare modo la percentuale di rivendita, principale nodo dell’operazione. Domani potrebbe essere il giorno del dentro o fuori.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Diluvia ad Empoli, ma la partita non è rischio

In queste ore su Empoli perversa un vero e proprio temporale. Ma la partita non sembra essere a rischio, come viceversa è accaduto per Sampdoria-Bologna. […]

13 Settembre 2015 0 7 sec read

LA PARTITA – Napoli-Roma 1-0, Lukaku porta alla vittoria gli azzurri

Il Napoli batte la Roma 1-0 al Maradona, decisivo il gol di Lukaku. PRIMO TEMPO  Al 2’ minuto prima occasione del Napoli con Politano che […]

24 Novembre 2024 0 1 min read

CALCIOMERCATO NAPOLI: PRESIDENTE DEL REAL SOCIEDAD SMENTISCE CONTATTI PER RULLI

 “Non abbiamo ricevuto alcuna offerta da parte del Napoli per Rulli. Sono stato spesso in contatto, negli ultimi giorni, con gli agenti del ragazzo ma […]

28 Luglio 2017 0 17 sec read

Benitez: “Nella ripresa potevamo fare più gol, Gabbiadini decisivo. Coppa diversa dal campionato: ecco perchè”

Rafa Benitez è stato intervistato nel post partita ai microfoni di Mediaset Premium. Ecco quanto evidenziato: “Contento del primo tempo, meno nel secondo? Non era […]

19 Febbraio 2015 0 57 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui