Conference League, gli ucraini del Polissya Zhytomyr avversari della Fiorentina

15 Agosto 2025

Inizia a delinearsi il percorso europeo della Fiorentina di Pioli. Grazie al sesto posto e ai 65 punti raccolti nello scorso campionato di Serie A, i viola hanno ottenuto la possibilità di disputare i playoff di Conference League 25/26.

Playoff che Kean e compagni giocheranno contro il Polissya Zhytomyr, squadra che disputa il campionato ucraino.

La formazione allenata da Ruslan Rotan è reduce dal successo contro gli ungheresi del Paks, e il risultato complessivo è di 4-2 (vittoria per 3-0 all’andata, sconfitta per 2-1 al ritorno).

Inizia proprio dal Polissya la stagione della Fiorentina, con le due squadre che disputeranno la partita d’andata nella giornata di giovedì 21 agosto (ore 21:00). Il ritorno, invece, è stato programmato per la settimana successiva: giovedì 28 agosto, sempre alle 21:00, a Firenze.

