Serie A, il Napoli vuole restare capolista: quote da vittoria al Maradona contro il Como, Conte punta sul tris di ‘bomber’ Anguissa

Vincenzo Letizia 31 Ottobre 2025

ROMA – Vincere per mantenere la vetta della classifica, magari anche in solitaria, sperando in un passo falso della Roma, impegnata nel big-match contro il Milan. E’ l’obiettivo del Napoli, che contro il Como vuole confermare la tradizione positiva che lo vede imbattuto negli incontri in casa in Serie A contro i lombardi. Secondo i bookmaker, come riporta Agipronews, si profila la terza vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Conte: vale infatti 1,90 su Planetwin365 e su William Hill la conquista dei tre punti per il Napoli, mentre si sale a 4,75 per un’affermazione dei ragazzi di Cesc Fabregas. Il pari, che in Campania manca dalla sfida di Coppa Italia del 1999, è invece fissato a 3,15. Nonostante in entrambe le sfide giocate la scorsa stagione si sia verificato il segno Over, per gli esperti quella di sabato alle ore 18 sarà una sfida con poche reti: l’Under, a 1,65, è infatti in vantaggio sull’Over, in lavagna a 2,10. Tra i risultati esatti, comanda l’1-1 a 5,75, seguito dall’1-0 a 6,25 e dallo 0-0 a 7,25. Il 3-1, esito dell’ultima sfida in Serie A giocata a Napoli nella scorsa stagione, vale invece 17.

 

MARCATORI Dopo essere finito sul tabellino dei marcatori sia contro l’Inter che contro il Lecce, Antonio Conte punta ancora su una rete di ‘bomber’ Zambo Anguissa: il tris consecutivo si gioca a 4,70. Davanti al camerunese, a 3,05, il rientro dall’infortunio con gol di Rasmus Hojlund e a 3,45 il terzo centro in campionato di Scott McTominay, già a segno nel 3-1 al Maradona della scorsa stagione. Tra gli ospiti, vale 3,85 il secondo gol consecutivo – dopo quello siglato al Verona – di Anastasios Douvikas, con una rete del fuoriclasse argentino Nico Paz fissata invece a 4,70.

 

