De Bruyne, il legame col Napoli: retroscena e messaggio dopo l’infortunio

Vincenzo Letizia 31 Ottobre 2025 0 26 sec read

Dopo l’infortunio e la permanenza in Belgio per la riabilitazione, Kevin De Bruyne ha voluto mantenere un contatto forte con il gruppo azzurro: secondo Il Corriere del Mezzogiorno, avrebbe inviato un messaggio alla squadra, esprimendo il rammarico per non aver potuto partecipare alla festicciola di Halloween voluta da Di Lorenzo.

Il retroscena disegna un De Bruyne che, pur lontano fisicamente, resta legato al gruppo: l’evento di socialità avrebbe coinvolto praticamente tutta la rosa, salvo il centrocampista belga e Lukaku, impegnati nei rispettivi percorsi di recupero.

