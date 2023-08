Napoli-Apollon Limassol 2-0, gol di Osimhen e Simeone

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo (46′ Zanoli), Rrahmani (65′ Ostigard), Juan Jesus (68′ Natan), Olivera (65′ Mario Rui), Elmas (46′ Politano), Lobotka (81′ Zerbin), Zielinski (65′ Cajuste), Raspadori, Kvaratskhelia (65′ Lozano), Osimhen (65′ Simeone). All. Garcia

APOLLON LIMASSOL: Antosch; Drikwa, Peybernes, Skjelvik, Ekpolo, Chambos, Coll, Jurceviv, Abdurahimi, Valbuena, Diguiny. All. Andone

Arbitro: Centi di Viterbo

Marcatori: 60′ Osimhen, 70′ Simeone

Il Napoli chiude la rassegna di amichevoli internazionali a Castel di Sangro così come l’aveva aperta, vincendo con i gol di Osimhen e Simeone. Al debutto coi turchi dell’Hatayspor griffarono una doppietta a testa, con i ciprioti del Limassol segnano un gol per ciascuno, e sempre in staffetta. Se c’è una cosa che certamente si rinnova è la vena esplosiva di Victor che a 8 giorni dal battesimo di campionato espone il gonfalone di capocannoniere come legittimo promemoria. Opera mnemonica cara anche al Cholito che rimembra ancora quel tempo della sua vita recente da bomber decisivo per ogni evenienza stagionale. Il Napoli saluta lo Stadio Patini col quarto successo nei test di preparazione e si appropinqua deciso sulla strada che conduce alla nuova avventura. Sabato 19 si tolgono i veli dell’attesa per dar vita al nuovo battito azzurro. Frosinone-Napoli, i campioni d’Italia ricominciano da 3…

PRIMO TEMPO

Via alla quarta amichevole degli azzurri nell’ultimo atto della preparazione a Castel di Sangro

7′ – Napoli subito aggressivo e padrone del gioco

10′ – lancio di Kvara per Osimhen che manca l’aggancio per pochissimo

12′ – progressione e diagonale di Osimhen, alto

27′ – azione corale articolata del Napoli con chiusura col sinistro al volo di Kvara, fuori

45′ – triangolazione Kvara-Olivera e colpo di testa dell’uruguagio alto

Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO –

58′ – bella combinazione Kvara-Olivera, sempre sulla catena di sinistra, cross ribattuto

60′ – gol del Napoli. Ancora binario sinistro, Kvara per Olivera che crossa teso, Victor entra con decisione e infila: 1-0

70” – secondo gol del Napoli con Simeone.

Lancio di Juan Jesus per il Cholito che batte in velocità la difesa cipriota e con un sombrero supera il portiere in uscita: 2-0

90′ – colpo di testa di Zerbin salvato sulla linea dal portiere.

94′ finisce col successo azzurro per 2-0

SscNapoli.it