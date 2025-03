Antonio Conte in conferenza stampa – “Venezia vs Napoli è come una finale di Coppa del mondo”

Sembrerà un paradosso, viste l’enorme distanza in classifica tra il Napoli, secondo ed il Venezia, penultimo ma la gara di questa tarda mattinata, al Penzo, per Antonio Conte rappsenta una finale di Coppa del mondo. Lo ha affermato, il tecnico leccese nella conferenza stampa di presentazione della partita, tenutasi ieri a Castel Volturno. Dunque, gli azzurri sono chiamati a dare il massimo contro i lagunari che venderanno cara la pelle. Occorre approfittare della partitissima tra Atalanta e Inter, nella speranza che finisca in parità, perchè, se i partenopei uscissero vittoriosi dalla loro gara, non solo, si riprenderebbero la vetta della graduatoria ma rosicchierebbero, pure due punti ad entrambe. Ciò costituirebbe un cammino verso una meta assolutamente insperata e impensabile alla vigilia di questa stagione. Chi avrebbe mai scommesso un euro sul Napoli in corsa per il titolo, ad agosto, in particolare dopo la batosta di Verona? Credo nessuno. Il Venezia è reduce dai pareggi a casa della Lazio e dell’Atalanta e questo la dice lunga sulla condizione fisica dell’undici di mister Di Francesco, che crede, nonostante tutto, nella salvezza, con dieci partite, ancora da disputare. Dal canto loro gli azzurri , tornati al successo, domenica scorsa, contro la Fiorentina, arrivano al lunch match odierno col morale alto e con la comvizione delle loro grandi potenzialità. Squadra che vince non si tocca, quindi sulla laguna ed in particolare sull’isola di Sant’Elena di manzoniana memoria, rivedremo il modulo 3/5/2 , con le due punte Raspadori e Lukaku. Difesa composta da Di Lorenzo centro destra, Rrahmani al centro e Buongiorno centro sinistra, mentre a centrocampo il duo Lobotka-Gilmour con McTominay, supportati da Politano e Spinazzola sulle fasce. Un 3/5/2 con licenza di intrecambiabilità, con un 4/2/4 molto dinamico, nel corso del match. Per concludere c’è un dato statistico confortante per il team partenopeo, infatti, nelle ultime sei sfide in Serie A, il Napoli non ha mai subito gol, contro i lagunari.