ANTICIPI DI A DEL SABATO – 29esimo turno: vincono Milan, Torino e Verona, pari tra Monza e Parma

Tre vittorie ed un pari hanno caratterizzato gli anticipi di A del sabato, validi per la 29esimo giornata di campionato; conquistano tre punti fondamentali per i loro rispettivi obiettivi, il Milan, battenndo il Como per 2 a 1, a San Siro, il Verona, con il colpaccio ad Udine per 1 a 0 ed infine il Torino, in casa, sconfiggendo l’Empoli con lo stesso punteggio dei veneti.Pareggio, imvece, tra il Monza ed il Parma, per 1 a 1. Gli emiliani,pertanto, falliscono il successo contro i brianzoli, oramai retrocessi e restano ancora impelagati nella zona pericolosa, a soli tre punti dalla terzultima. Intanto, oggi, a pranzo e a cena assisteremo a due match importantissimi in ottica scudetto, infatti alle 12.30 aprirà la domenica calcistica, il Napoli, in quel di Venezia, mentre, in serata si giocherà Atalanta – Inter, scontro diretto tra prima e terza, il cui risultato inciderà tantissimo sul prosieguo di questo avvincente torneo.