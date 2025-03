Conte avverte: “Attenzione al Venezia che è in salute. Atalanta-Inter? Pensiamo a noi stessi”

Alla vigilia del match di Venezia, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Napoli, la conferenza stampa di Conte L’allenatore del Napoli ha iniziato così la conferenza: “Neres, Mazzocchi e Anguissa? Neres lo rivediamo dopo la sosta, gli altri due ci saranno. I nostri calciatori non hanno mai mollato, soprattutto quelli che hanno giocato poco. Non è facile allenarli, quindi da questo punto di vista dobbiamo essere soddisfatti della disponibilità avuta dal gruppo e che ora stanno avendo un momento da protagonisti. Questo è il calcio“. Poi, ha aggiunto sul Venezia: “Tutte le formazioni di Serie A nascondono delle insidie, basta vedere Inter-Monza. Noi andremo ad affrontare una squadra in salute che vuole raggiungere la salvezza, mi aspetto dunque una grande gara dai miei. Conta più tattica o testa? Il fatto di aver potuto avere la possibilità di allenare tutta la settimana questi ragazzi ci ha aiutato, altrimenti sarebbe stata dura. Ho studiato chi ha giocato lì e sarà una partita difficile, non è una passeggiata. A questo punto abbiamo tutti degli obiettivi, dipende sempre dall’atteggiamento. Possiamo perdere ma gli altri devono dimostrarsi superiori“. Conte ha poi detto: “Scontro diretto tra Atalanta e Inter? Vi ho insegnato a guardare partita per partita. Noi pensiamo a noi stessi. I tifosi della Juventus mi preferiscono sulla loro panchina? Io non devo rispondere, sono giochi mediatici. Se dico qualcosa poi viene usata contro di noi“. Per finire su alcuni singoli: “Raspadori sta aiutando Lukaku? Sicuramente avere qualcuno vicino può sgravare i compiti di una prima punta. Romelu ha fatto due buone prestazioni come la squadra, ma mi aspetto di più. Dobbiamo confermare quanto di buono fatto. Cinque giocatori con la Nazionale? È motivo di orgoglio. Meret, Di Lorenzo, Raspa e Buongiorno erano già stati convocati, Politano sta facendo bene ma mi aspetto molto di più. Mi fa piacere se riusciamo ad aiutare“.

Vincenzo Letizia

