LUNCH MATCH DI DOMENICA – “Napoli, non prendere sottogamba il Venezia”, questo il diktat di Conte

Il campionato di serie A è giunto nella fase caldissima della stagione, in cui ci sono tre squadre in un fazzoletto di punti che aspirano alla vittoria finale La favorita resta sempre l’Inter che, però, deve fare i conti con gli impegni di Champions e Coppa Italia, i quali potrebbero togliere energie e punti ai campioni d’Italia. Poi, subitro dietro c’è il Napoli di Conte che insegue ad una lunghezza di distanza, tuttavia, domenica sera la classifica potrebbe cambiare, visto che ci sarà il derby lombardo fra la prima e la terza, ovvero l’Atalanta, che,vincendo, potrebbeagguantare la squadra di Simone Inzaghi. All’ora di pranzo, scenderanno in campo, a Venezia, gli azzurri che, per continuare la corsa allo scudetto, devono obbligatoriamente portare a casa l’intera posta in palio. Seppur, sulla carta sembra una partita dal risultato scontato, il Napoli non deve prenndere sottogamba l’avversario; occorrerà giocare come se di fronte ci fosse il Real Madrid, per cui forza, determinazione, fame di successo e sangue agli occhi ,sono gli ingredienti giusti per vincere. D’altronde il tecnico salentino ha messo in guardia i suoi a non sottovalutare i lagunari che, già, a Fuorigrotta, dettero filo da torcere, tanto è vero che dovette togliere le castagne dal fuoco, il subentrante Jeck Raspadori che realizzò la rete decisiva. Domani, il numero 81 tenterà di ripetersi, dal momento che ha ritrovato la via del gol nelle recenti partite. Sulla laguna seguiranno la squadra oltre 1500 sostenitori azzurri pronti a spingere a suon di cori, i loro beniamini, ad un successo fondamentale.