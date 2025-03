ANTICIPO DI A DEL VENERDI’ Genoa vs Lecce 2-1, salentini in piena zona retrocessione

Il 29esimo turno di campionato è stato aperto dall’anticipo del venerdì rtra Genoa e Lecce. Il Grifone ha battuto, al Ferraris i salentini per 2 a 1, assestandosi in una zona di tranwquillissima della classifica, mentre la squadra di Gianpaolo, ora, si trova in piena zona retrocessione, a soli due punti dall’Empoli, terzultimo. Mattatore della partita, con una doppietta, l’attaccante ex Juve Miretti ,sempre pronto a sfruttare le occasioni propizie in area di rigore avversaria. Oggi, sono in programma altri quattro anticipi: alle 15, due gare, Udinese – Verona e Monza – Parma, alle 18, in campo il Milan contro il Como ed infine alle 20,45 spazio a Torino – Empoli.