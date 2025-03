ANTEPRIMA PARTITA VENEZIA vs NAPOLI – Gli azzurri sulla laguna per sfatare il tabù delle gare delle 12,30

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa, al Maradona, contro la Fiorentina, gli azzurri cercano conferme, anche nella prossima partita della 29esima giornata. Il Napoli si prepara ad affrontare il Venezia, impelagato nella lotta per non retrocedere, in un orario che, finora, si è rivelato molto ostico, nonchè indigesto: l’orario di pranzo non sorride ai partenopei che hanno già subito due brutte sconfitte nella gare precedenti con Atalanta e Como. Antonio Conte ha cambiato le abitudini dei propri uomini, mettendo in atto nuove indicazioni che riguardano l’alimentazione e il sonno, allo scopo di invertire il trend negativo, per sfatare questo tabù. Al centro sportivo di Castel Volturno, i partenopei hanno lavorato diversamente dal solito, con allenamenti condotti nella tarda mattinata per simulare le condizioni della partita e consentire ai giocatori di adattarsi meglio a sfide che si giocano alle 12,30. Inoltre, nella mattinata di domenica, i giocatori saranno sottoposti ad una sessione di risveglio muscolare e ad una colazione più sostanziosa per affrontare il match con i lagunari, avendo la giusta energia. Per ciò che concerne la formazione, l’allenatore azzurro non si discosterà dalle recenti gare, riproponendo, ancora Raspadori, che all’andatà fu l’autore del gol vincente, nelle vesti di seconda punta, al fianco di Lukaku. Anche a centrocampo, nulla di nuovo, sarà confermato il doppio play maker con Glimour e Lobotka con Mc Tominay un pò più avanti. A Venezia il Napoli troverà un’atmosfera caldissima, con almeno mille tifosi partenopei al seguito; in poche ore, i biglietti per il settore ospiti, sono andati esauriti, tuttavia i sostenitori azzurri saranno di più, perchè quelli non residenti in Campania, li vedremo sparsi, in tutti i settori dello Stadio Penzo. In casa veneta, mister Di Francesco opterà per Schingtienne in difesa, con con Idzes e Candé. Nella zona mediana, ancora spazio per alcuni titolarissimi, quali Perez, Nicolussi Caviglia e Zerbin, mentre resta da sciogliere il dubbio su chi affiancare a Oristanio. Maric dotrebbe avere la meglio su Fila per una maglia dal 1′ minuto. Ecco, pertanto le due probbabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric/Fila

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola/Olivera; Lukaku, Raspadori

Come al solito andiamo a vedere i numeri della partita tra il Venezia e il Napoli. In passato le due contendenti si sono incontrate, complessivamente, in 27 occasioni suddivise fra A, B e Divisione Nazionale. Il bilancio pende dalla parte degli ospiti che hanno raccolto 10 successi 13 pari e 4 k o. In totale, i partenopei vantano 32 reti contro le 21 dei lagunari. Come detto, la partita del girone di andata, a Fuorigrotta, terminò 1 a 0 a favore della compagine campana. Infine, l’ultimo incrocio disputato al Penzo, risale al campionato 2021/22 e anche allora, si imposero gli azzurri, col risultato di 2 a 0. Ad arbitrare la partita è stato designato Mariani di Roma