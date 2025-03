Coppe Europee- Roma eliminata dal Bilbao, Lazio e Fiorentina passano ai quarti

Sì sono disputati, ieri, le gare di ritorno degli ottavi di finali delle due Coppe del vecchio continente, minori. In Europa League sorride la squadra di Marco Baroni, che, grazie al pari interno con il Victoria Plzen, per 1 a 1, passa il turno in virtù del successo, in Polonia ,nel match di andata, mentre i giallorossi sono stati eliminati in terra basca dal Bilbao, vincitore per 3 a 1. Non è bastata, quindi, la vittoria dell’Olimpico per 2 a 1. In Conference, infine la Fiorentina ribalta il risultato sfavorevole della prima partita, in Grecia, trovando òa vittoria, per 3 a 1, al Franchi che elimina il Panathinaikos,