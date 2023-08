Napoli, attesa per l’ufficialità del rinnovo di Osimhen. Con Veiga un centrocampo esplosivo

Ormai va verso l’ufficialità la telenovela Osimhen. Il nigeriano ha trovato l’accordo per il prolungamento di contratto con il club azzurro fino al 2027. Da quanto trapela dai colleghi de ‘Il Mattino’, l’accordo con il club partenoepo si aggirerebbe (bonus compresi) intorno ai 12 milioni di euro. Si attende la classica fumata bianca.

Il mercato del Napoli, in ogni caso, non è destinato a fermarsi qui: indipendentemente dalla conferma di Zielinski, sembra vicino (fonti spagnole lo danno per certo) l’arrivo del centrocampista Gabri Veiga. In realtà, Veiga è un obiettivo che la scouting azzurro segue da circa due anni. Il calciatore ha una clausola da 40 milioni di euro, ma il Napoli è vicinissimo ad una formula che va a soddisfare il club spagnolo.

Nel match di oggi contro l’Osasuna, il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina e oggi dovrebbe esserci anche il commiato tra il calciatore e i suoi tifosi.

Sulle cifre che lo legherebbero al Napoli si parla di un quinquennale da 2,2 milioni all’anno.

Con Veiga il Napoli avrebbe un centrocampo scoppiettante: tecnica, forza fisica e geometrie. Non mancherebbe proprio nulla.