Chi è Calzona, l’amico di Sarri che può diventare il nuovo allenatore del Napoli

Dopo pochi mesi l’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli potrebbe essere già finita. Il presidente De Laurentiis sta storcendo il naso per gli ultimi risultati, in queste ore si valuta un esonero e il nome più caldo per sostituirlo è quello di Francesco ‘Ciccio‘ Calzona. L’attuale ct della Slovacchia si presenta con la qualificazione all’Europeo 2024 in tasca come biglietto da visita, un’impresa messa a segno con sette vittorie in dieci partite.

UNA VITA DA VICE – Calzona ha fatto esperienza lontano dai riflettori, lavorando dietro le quinte da vice allenatore di Sarri, Spalletti e Di Francesco. Con i primi due è stato anche a Napoli, una realtà dove adesso può tornare da protagonista per risollevare la squadra scivolata al nono posto. Al suo fianco l’allenatore potrebbe avere Marek Hamsik, che a Napoli è di casa. I due si conoscono bene per aver lavorato insieme tre stagioni in azzurro quando quando Calzona era il vice di Sarri, poi si sono ritrovati anche in nazionale.

La persona alla quale Calzona è più legato è Maurizio Sarri. I due sono diventati amici nel 2000 quando al ct gli viene proposta la panchina del Tegoleto, Eccellenza: “Non posso, ho troppo da fare“. All’epoca giocava nella squadra e faceva il venditore ambulante di caffè. Ma la soluzione era dietro l’angolo: “Prendete lui” suggerisce. Il dito indica proprio Maurizio Sarri, che quando Calzona si ritira lo fa diventare suo. Gli insegna il mestiere, lo trasforma in un maniaco della tattica e per anni è il suo drone umano. Osserva, registra e riporta. L’assistente perfetto che con gli anni ha fatto carriera. Dopo una vita da vice è diventato ct della Slovacchia e ora è uno dei nomi per la panchina del Napoli. I riflettori si sono accesi, Calzona esce dalle quinte: ora c’è lui in primo piano.

Calciomercato.com