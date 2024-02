EDITORIALE POST NAPOLI vs GENOA – Ennesima delusione al Maradona, bordate di fischi al termine della gara con il Genoa

Editoriale post Napoli – Genoa. Che io sappia, mai, una formazione vincitrice dello scudetto, l’anno dopo, ha fatto così male come il Napoli, in questa stagione. Veramente assurdo l’andamento degli azzurri, campioni d’Italia in carica, capaci di farsi scucire il triangolino tricolore sul petto senza colpo ferire. Ieri, al San Paolo, oggi Maradona, in 50mila, hanno subito l’ennesima delusione, visto il risultato di parità di 1 a 1, peraltro acciuffato solo al novantesimo minuto, grazie al neo acquisto Ngonge, al suo primo gol in azzurro. I tifosi, alla fine della partita, amareggiati al massimo, hanno mostrato tutto il loro disappunto con bordate di fischi all’indirizzo dei giocatori che stavano tornando negli spogliatoi. La piazza napoletana che non ha mai abbandonato la squadra del cuore, oggi, si sente tradita e mortificata dalle tante umiliazioni patite. Ancora una volta, checché ne dica Mazzarri che forse ha visto un’altra partita, quello contro il Grifone è stato un Napoli stucchevole privo di idee incapace di costruire palle gol degne di tal nome. Simeone, evanescente non ha mai preso la porta, Kvaratskhelia un talento che non fa per questa formazione, ha tentato di colpire in tutti i modi ma non si è reso pericoloso. Martinez, l’estremo difensore spagnolo del Genoa non ha fatto alcuna parata importante a differenza di Meret che è stato bravo a respingere le offensive di Retegui che è andato vicinsinno alla marcatura. Uno squallido possesso palla degli azzurri, inutile e poco produttivo che ha portato a vedere tocchetti e passaggetti orizzontali senza sbocchi. Oramai, al Napoli segnano tutte le squadre, grazie ad una difesa ridicola in cui Rrhamani è diventato irriconoscibile ed Ostigard si è fatto sempre anticipare dall’avversario diretto. Morale, una difesa inguardabile, in cui si è salvato solo il portiere friulano, al rierntro da titolare dopo l’infortunio. Insomma gli azzurri hanno rischiato persino di perderla la gara che si preannunciava come l’inizio di un nuovo ciclo che doveva produrre un filotto di tre successi, tra, appunto il Genoa, il Cagliari ed il Sassuolo. Ma penso che questo benedetto filotto di cui si è parlato tante volte non arrivereà mai. Pure Politano, finora uno dei migliori si è fatto trascinare nell’anonimato dai compagni, disputando una prestazione meno che mediocre. Questo Napoli ha fatto venire il volta stomaco alla maggior parte dei sostenitori napoletani, i quali già prevedono una nuova delusione, mercoledì, a Fuorigrotta, nell’andata degli ottavi di finale di Chasmpions, contro il Barcellona che non è la corazzata di un tempo ma che annovera, pur sempre dei campioni capaci di incidere sulla partita anche se toccano un solo pallone utile sotto porta. Tuttavia, talvolta, nel calcio accade l’imponderabile e chissà che non nasca una sorpresa inaspettata, naturalmente si tratta soltanto di un pizzico di speranza per attenuare il dolore di avere un team che ha tirato i remi in barca. Per concludere, mi asuguro che Osimhen non emuli Zielinski, quando tornerà in formazione, non vorrei che tirasse indietro la gamba per paura di farsi male e preguidicare il suo passaggio al PSG che dovrebbe coprirlo di milioni di euro.