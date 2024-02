ANTICIPI DI A DEL SABATO – 25esimo turno, Corre l’Atalanta, si fermano al palo Napoli e Juve

Fanno seguito alle gare di venerdì scorso che hanno registrato i successi dell’Inter sulla Salernitana per 4 a 0 e del Torno per 2 a 0, contro il Lecce, gli anticipi del sabato, relativi alla 25esima giornata di serie A. Questi i risultati:

Napoli – Genoa 2-0

Verona – Juventus 2-2

Atalanta – Sassuolo 3-0

Pertanto in vetta nuovo allungo della capolista Inter sui bianconeri, oggi a nove lunghezze di distanza dalla squadra di Inzaghi che deve recuperare pure la gara con l’Atalanta, rinviata per la Supercoppa italiana. Atalanta che, ieri si è sbarazzata del Sassuolo con un sonoro 3 a 0, consolidando la sua quarta posizione. Male il Napoli che sembra ormai lontanissimo dalla zona Champions. Un pari, quello di ieri con i rossoblù che serve a poco o niente. Oggi si giocano le restanti cinque partite in calendario, partendo dal lunch matvh tra Lazio e Bologna, poi, nel pomeriggio scenderanno in campo l‘Udinese con il Cagliari e l’Empoli per il derby toscano contro la Fiorentina. Alle 18, invece sarà il turno di Frosinone – Roma, altro derby regionale ed infine in serata il posticipo, tutto lombardo, tra Monza e Milan.