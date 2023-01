Anticipi Serie A del sabato,18esima giornata- Il Milan frena ancora, l’Inter di misura sul Verona

Continua il periodo no della formazione di Pioli, che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ed il pareggio, a San Siro con la Roma, a stento, riesce a rimontare il doppio svantaggio di Lecce, nell’anticipo di campionato del 18esimo turno, disputato ieri al Via del Mare. Il risultato di 2 a 2, fa aumentare il distacco dal Napoli a nove punti. Negli altri due incontri del sabato l’Inter, batte il Verona con fatica, per 1 a 0 ma agguanta la Juventus al terzo posto in classifica con 37 punti, a meno dieci dalla capolista. Infine, Il Monza si aggiudica i tre punti in palio allo Zini di Cremona, sconfiggendo i padroni di casa per 3 a 2. Quest’oggi la domenica di A vede in programma cinque gare, a cominciare dal lunch match tra Sassuolo e Lazio, per finire col posticipo serale tra Roma e Fiorentina. La giornata si chiuderà solo domani sera con lo scontro salvezza Empoli – Sampdoria.