Il Napoli come le big d’Europa? Cosa dicono i numeri

METODOLOGIA – Abbiamo confrontato i numeri del Napoli con le big d’Europa, cioè:

Manchester City

Liverpool

Arsenal

Chelsea

Manchester United

Tottenham

Barcellona

Real

Atletico

Bayern

Dortmund

Psg

LA POSIZIONE

Il Napoli, come noto, è primo in Serie A, con 10 punti di margine sulla Juve e sul Milan (che deve ancora giocare)

In Premier è 1° l’Arsenal, a +5 sul City. Lo United è 4° e il Tottenham 5°, Liverpool 7° e Chelsea 10°

In Liga è davanti il Barcellona, a +3 sul Real. L’Atletico è 6°

In Bundes è 1° il Bayern, con 4 punti di margine (sul Friburgo), Dortmund 6°

In Ligue 1 Psg in vetta a +6 (sul Lens)

LE VITTORIE (in campionato): solo il Psg come il Napoli

NAPOLI – 83,3% di vittorie: 15 su 18

Psg – 83,3% di vittorie: 15 su 18

Arsenal – 82,4% di vittorie: 14 su 17

Barcellona – 81,25% di vittorie: 13 su 16

Real – 75% di vittorie: 12 su 16

City – 70,6% di vittorie: 12 su 17

Bayern – 66,7% di vittorie: 10 su 15

United – 64,7% di vittorie: 11 su 17

Tottenham – 55% di vittorie: 10 su 18

Dortmund – 53,3% di vittorie: 8 su 15

Atletico – 50% di vittorie: 8 su 16

Liverpool – 47,1% di vittorie: 8 su 17

Chelsea – 38,9 % di vittorie: 7 su 18

italian soccer Serie A match – SSC Napoli vs Juventus FC

LE VITTORIE (tutte le competizioni): nessuno come il Napoli

NAPOLI – 83,3% di vittorie: 20 su 24

Psg – 80,8% di vittorie: 21 su 26

Arsenal – 80% di vittorie: 20 su 25

Bayern – 79,2% di vittorie: 19 su 24

Real – 76% di vittorie: 19 su 25

United – 74,1% di vittorie: 20 su 27

Barcellona 70,8% di vittorie: 17 su 24

City – 67,9% di vittorie: 19 su 28

Liverpool – 55,6% di vittorie: 15 su 27

Tottenham – 53,8% di vittorie: 14 su 26

Dortmund – 52,2% di vittorie: 12 su 23

Atletico – 48% di vittorie: 12 su 25

Chelsea – 42,3% di vittorie: 11 su 26

MINOR SCONFITTE (in campionato): nessuna è imbattuta, Napoli ancora al top

1 solo ko: NAPOLI, Psg, Arsenal, Bayern e Barcellona

2 ko: Man City e Real Madrid

4 ko: United

5 ko: Liverpool, Tottenham, Atletico

6 ko: Dortmund

7 ko: Chelsea

MINOR SCONFITTE (tutte le competizioni): solo Psg e Bayern (quasi) perfette

1 solo ko: Psg e Bayern

2 ko: NAPOLI

3 ko: Arsenal e Real

4 ko: City e Barcellona

5 ko: United

7 ko: Liverpool, Tottenham e Dortmund

8 ko: Atletico

10 ko: Chelsea

VITTORIE DI FILA – Nessuno nei top 5 campionati ha registrato una striscia di continuità come quella del Napoli

NAPOLI: 11 vittorie di fila

Barcellona: 7 vittorie di fila

Bayern: 6 vittorie di fila (serie aperta)

Psg: 6 vittorie di fila

Arsenal: 5 vittorie di fila

Tutte le altre big non hanno mai infilato più di 4 vittorie di fila in campionato

IMBATTIBILITÀ CONSECUTIVA – Quella del Napoli si è chiusa a quota 15 con il ko con l’Inter. Solo il Psg ha fatto meglio

Psg: 16 partite di fila senza perdere

NAPOLI: 15 partite di fila senza perdere

Real: 12 partite di fila senza perdere

Arsenal: 11 partite di fila senza perdere (serie aperta)

Bayern: 8 partite di fila senza perdere

epa10239321 Bayern’s Sadio Mane (R) celebrates with teammates after scoring the 0-1 during the UEFA Champions League group C soccer match between Viktoria Plzen and Bayern Munich in Plzen, Czech Republic, 12 October 2022. EPA/Martin Divisek

CHI SEGNA DI PIÙ IN EUROPA (in campionato)

Bayern: 3,3 reti a partita – 49 in 15

Psg: 2,7 reti a partita – 48 in 18

City: 2,6 reti a partita – 45 in 17

NAPOLI: 2,4 reti a partita – 44 in 18

Arsenal: 2,4 reti a partita – 40 in 17

Real: 2,25 reti a partita – 36 in 16

Barcellona: 2,2 reti a partita – 35 in 16

Tottenham: 2,1 reti a partita – 37 in 18

Liverpool: 2 reti a partita – 34 in 17

Dortmund: 1,7 reti a partita – 25 in 15

United: 1,6 reti a partita – 27 in 17

Atletico: 1,4 reti a partita – 23 in 16

Chelsea: 1,2 reti a partita – 21 in 18

CHI SEGNA DI PIÙ (tutte le competizioni)

Bayern: 3,4 reti a partita – 82 in 24

NAPOLI: 2,7 reti a partita – 64 in 24

Psg: 2,7 reti a partita – 71 in 26

City: 2,5 reti a partita – 69 in 28

Real: 2,4 reti a partita – 59 in 25

Barcellona: 2,4 reti a partita 57 in 24

Liverpool: 2,3 reti a partita – 61 in 27

Arsenal: 2,08 reti a partita – 52 in 25

United: 1,8 reti a partita – 49 in 27

Tottenham: 1,8 reti a partita – 46 in 26

Dortmund: 1,7 reti a partita – 40 in 23

Atletico: 1,4 reti a partita – 35 in 25

Chelsea: 1,2 reti a partita – 31 in 26

LE MIGLIORI DIFESE (in campionato)

Barcellona: 0,4 reti a partita – 6 in 16

Psg: 0,7 reti a partita – 13 in 18

NAPOLI: 0,8 reti a partita – 14 in 18

Arsenal: 0,8 reti a partita – 14 in 17

Bayern: 0,9 reti a partita – 13 in 15

City: 0,9 reti a partita – 16 in 17

Atletico: 0,9 reti a partita – 15 in 16

Real: 1 rete a partita – 16 in 16

United: 1,2 reti a partita – 20 in 17

Liverpool: 1,3 reti a partita – 22 in 17

Tottenham: 1,4 reti a partita – 25 in 18

Dortmund: 1,4 reti a partita – 21 in 15

Chelsea: 1,7 reti a partita – 21 in 18

LE MIGLIORI DIFESE (tutte le competizioni)

NAPOLI: 0,8 reti a partita – 20 in 24

Bayern: 0,8 reti a partita – 20 in 24

Psg: 0,8 reti a partita – 21 in 26

Arsenal: 0,8 reti a partita – 20 in 25

City: 0,9 reti a partita – 25 in 28

Real: 1 rete a partita – 26 in 25

Barcellona: 1 rete a partita – 25 in 24

United: 1 rete a partita – 26 in 27

Atletico: 1 rete a partita – 25 in 25

Dortmund: 1,1 reti a partita – 26 in 23

Chelsea: 1,2 reti a partita – 31 in 26

Liverpool: 1,3 reti a partita – 36 in 27

Tottenham: 1,3 reti a partita – 33 in 26

IN CHAMPIONS (O IN EUROPA)

Il Napoli ha vinto il proprio girone con 5 vittorie su 6 (esattamente come il Liverpool del suo stesso gruppo, ma finito dietro per scontri diretti)

Meglio solo il Bayern con 6 vittorie su 6

Si sono qualificate come prime anche Real, City, Tottenham e Chelsea

Come seconde: Psg, Liverpool e Dortmund

Eliminate: Barcellona (in Europa League) e Atletico (fuori dalle coppe)

In Europa League: l’Arsenal ha vinto il proprio girone, lo United ha chiuso secondo

I BOMBER

Il bomber del Napoli è Osimhen, con 13 gol in 17 partite

Ma è Haaland a dominare la stagione con 27 centri

Mbappé e a 20

Lewandowski a 19

Salah e Kane a quota 17

A 15 Neymar e Rashford

A 13 c’è Osimhen

A 12 Musiala

A 11 Mané e Choupo Moting

A 10 Gnabry, Sané, Vinicius, Benzema e Nuñez

Nessun altro giocatore delle big estere è in doppia cifra stagionale

COOPERATIVA DEL GOL – Eppure, senza il suo miglior bomber Osimhen, il Napoli ha vinto 7 partite su 7. Merito dei gol arrivati da gran parte della rosa (dati riferiti ai soli campionati)

NAPOLI: 14 diversi marcatori

Bayern: 13

Psg: 11

Arsenal: 11

Chelsea: 11

United: 11

Real: 11

Barcellona: 11

Dortmund: 11

City: 10

Liverpool: 10

Tottenham: 9

Atletico: 8

L’unica aver fatto meglio nei top campionati è il Marsiglia con 16 (14 anche per Monaco e Valencia)

Psg: 40,9 (48 segnati)

NAPOLI: 36,3 (44 segnati)

City: 36,3 (45 segnati)LE ALTE STATISTICHE DOVE IL NAPOLI È PRIMO IN EUROPA (dati Opta sui campionati)

Gol di testa: 11 (come Tottenham e Fulham)

Gol da palla inattiva: 14 (come il Fulham)

Gol sugli sviluppi di un corner: 10 (come Tottenham e Fulham)

Tiri totali: 319 (secondo il Bayern, terzo il City)

SKY.it