CORRIERE DELLO SPORT – Napoli, per la fascia c’è Mandava del Lille: il suo agente ha già incontrato Giuntoli

Il Napoli per la difesa del prossimo anno ha rimesso nel mirino un giocatore del Lille e dunque ex compagno di Osimhen. Si tratta di Reinildo Mandava, 27enne esterno mancino della Nazionale del Mozambico che sta facendo benissimo nella grande stagione del club francese guidato dal tecnico Galtier. Il suo agente Manuel Thomas ha documentato una visita a Castel Volturno via social, un colloquio con Giuntoli utile proprio per parlare del difensore attualmente in corsa per il titolo in Francia.

TuttoMercatoWeb.com